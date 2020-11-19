Геннадий Онищенко рассказал подробности о новой мутации коронавируса

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили заявление Анны Поповой о мутации COVID-19. Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию.

Напомним, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о формировании новой мутации COVID-19 в Сибири. Это заявление руководитель Роспотребнадзора сделала, основываясь на результатах анализа генома вируса центра «Вектор».

«Нашим коллегам я бы посоветовал, — прежде чем делать какие-то заявления, сопоставить значимость этого явления с тем резонансом, который оно может вызвать у общественного мнения. Потому что общество перегрето, а неизвестные слова вызывают ажиотаж с отрицательным значением», — высказался Геннадий Онищенко.

По словам депутата Госдумы, за весь период развития коронавируса, начиная с ноября 2019 года, было выявлено несколько сотен мутаций вируса, но они не имеют принципиального значения.

«Есть уже и подтипы коронавируса — североамериканский, австралийский, исконно китайский, который пришел к нам из Ухани. Поэтому COVID-19 мутирует, но в прогнозируемых параметрах», — рассказал доктор медицинских наук.

По мнению академика РАН, когда подобные заявления делаются из уст людей, облаченных полномочиями, это вызывает определенные волнения.

«Та мутация, которая произошла, просто описана нашими микробиологами и вирусологами. Это просто войдет в основу понимания происходящего, и это обсудят на научных конференциях. Однако эпидемиологического значения данная мутация не имеет», — сообщил профессор.

Геннадий Онищенко отметил, что не может ни обрадовать, ни огорчить общественность.