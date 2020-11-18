Губернатор Пензенской области вышел из самоизоляции

Пенза, 18 ноября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил об окончании самоизоляции. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на личной странице в соцсетях.

«Искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе — убываю в Москву в командировку. Желаю всем здоровья и благополучия. Берегите себя и своих близких», — поделился с подписчиками глава региона.

Напомним, что Иван Белозерцев объявил об уходе на самоизоляцию 4 ноября, когда у него был диагностирован COVID-19. Через несколько дней такой же диагноз подтвердился и у жены губернатора. По словам Ивана Александровича, все лекарства он приобретал в обычных аптеках на собственные средства.

Несмотря на поставки в область новейшей российской вакцины от коронавируса, незадолго до болезни глава региона прививался лишь от гриппа, так как ограниченное количество препарата «Гам-КОВИД-Вак» было предназначено для вакцинирования медработников, находящихся в зоне риска.

Спустя ровно две недели с момента объявления о болезни Белозерцев полностью избавился от инфекции, о чем говорит его рабочая командировка в столицу России.