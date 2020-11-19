Геннадий Онищенко рассказал, за что благодарен коронавирусу 

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили празднование Нового года в период коронавирусной инфекции. Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как встретить Новый год в безопасности, а также отметил положительную сторону COVID-19.

«Новый год мы будем встречать — это святое. Одно из немногочисленных положительных последствий эпидемии коронавируса состоит в том, что большинству людей нашей страны придется встречать Новый год в кругу семьи, хотят они того или нет», — заявил Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы отметил, что Новый год — это прежде всего семейный праздник.

«Посредством коронавируса мы можем вернуться к нашим забытым традициям: не будем встречать этот Новый год где-нибудь в ресторане, все будет происходить в кругу семьи. Однако это не значит, что нужно сидеть в квартире. Можно выехать за город с семьей, можно, наконец, посмотреть друг на друга, вспомнить многое и пообщаться со своими родственниками. В этом я коронавирусу искренне благодарен», — высказался академик РАН.

По словам доктора медицинских наук, к Новому году надо готовиться достаточно ответственно.