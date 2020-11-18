ФАН разъясняет позиции по иску Первого канала к Сергею Соседову

Санкт-Петербург, 18 ноября. Сегодня руководство Федерального агентства новостей из сообщений ряда СМИ узнало о судебном иске в отношении редакции. В частности, указано о подаче иска «Первого канала» к ФАН о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сообщается, что речь идет о статье про шоу «Голос» и мнении о нем некоторых медийных персон.

На текущий момент редакции агентства официально не поступало никаких досудебных требований. Команда юристов Федерального агентства новостей внимательно изучит доводы истца. И, если в ходе разбирательства суд встанет на сторону истца, ФАН без промедления исполнит все законные исковые требования.

Материал о шоу «Голос», который привлек внимание коллег из других изданий, доступен по ссылке: Критик Соседов назвал «ярмаркой тщеславия» шоу «Голос».