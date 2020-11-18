Топ-10 любимых россиянами фильмов Эльдара Рязанова

Известный советский и российский режиссер Эльдар Рязанов сегодня отметил бы свой 93-й день рождения. Его фильмы считаются классикой отечественного кинематографа. Все картины Эльдара Александровича пропитаны неповторимой авторской атмосферой юмора и щемящей грусти, и это — отличительная черта его творчества.

Большинство картин Рязанова сняты как комедии, но балансируют на стыке жанров: в них всегда есть место лирике и романтике, элементу трагедии, пародии и сатире. Именно поэтому фильмы знаменитого мастера советского кинематографа до сих пор популярны у зрителей.

ФАН публикует десять любимых россиянами картин корифея отечественного кино.

«Карнавальная ночь»

«Карнавальная ночь» — музыкальная комедия, вышедшая на экраны в 1956 году, долгое время была новогодней картиной №1 в СССР. Взяться за съемки фильма молодого Эльдара Рязанова заставил Иван Пырьев, тогда директор «Мосфильма». Режиссер грезил о драмах, но никак не о комедиях, и сценарий фильма не вызвал у него энтузиазма, но Пырьев настоял на своем — Рязанову пришлось взяться за фильм.

На роль Огурцова Иван Пырьев сам пригласил Игоря Ильинского, который заинтересовался предложением. Так в комедии появился инициативный, но при этом недалекий руководитель дома культуры. Благодаря все тому же Пырьеву роль Леночки Крыловой сыграла Людмила Гурченко — молодая и привлекательная актриса с необычайно тонкой талией. Горе-лектор по астрономии в исполнении Сергея Филиппова стал режиссерской импровизацией Эльдара Рязанова.

Снятая меньше чем за полгода комедия не вдохновила худсовет, показалась скучной. А вот Пырьев верил в успех кинокартины и оказался прав — «Карнавальная ночь» вышла в лидеры советского проката 1956 года.

«Гусарская баллада»

«Гусарская баллада» — музыкальная комедия, снятая к 150-летию Бородинского сражения. Сценарий фильма написал сам Рязанов, взяв за основу пьесу Александра Гладкова «Давным-давно», которая в то время шла в Театре Советской Армии.

Это был первый поэтический опыт Рязанова: ему пришлось дописывать эпизоды в стихотворной форме вместо ушедшего в запой автора пьесы. На роль девушки-корнета, желающей встать на защиту страны, пробовались среди прочих Алиса Фрейндлих и Людмила Гурченко.

И все же Шурочку Азарову сыграла Лариса Голубкина — второкурсница ВГИКа. Ее мальчишеская фигура лучше подходила и для барышни, и для безусого юнца-корнета.

Поручика Ржевского в фильме талантливо сыграл Юрий Яковлев. А вот Игорь Ильинский на роль Кутузова одобрен не был, поэтому Рязанову пришлось пойти на хитрость, чтобы оставить актера в кинокартине.

«Берегись автомобиля»

«Берегись автомобиля» — это фильм о скромном и тихом страховом агенте Юрии Деточкине, современном Робин Гуде. По сценарию он угонял автомобили расхитителей и взяточников, чтобы продать их, а деньги перечислить в детские дома. Сюжет придумал Рязанов в соавторстве с Эмилем Брагинским.

В фильме Деточкин — еще и актер самодеятельного театра. Его товарищем по сцене оказывается следователь, которому поручено поймать хитроумного угонщика. На роль Деточкина претендовал Юрий Никулин, но накануне съемок он уехал на гастроли в Африку. В итоге роль досталась Иннокентию Смоктуновскому. Роль работника милиции получил Олег Ефремов.

В силу того, что оба актеры не были комиками, созданные ими роли получились серьезными, поэтому картина «Берегись автомобиля» стала трагикомедией.

«Невероятные приключения итальянцев в России»

«Невероятные приключения итальянцев в России» — комедия, которая снималась под рабочим названием «Спагетти по-русски». По сценарию группа итальянцев в Ярославле искала клад, а советский милиционер предотвратил вывоз сокровищ из СССР. Однако такой сценарий не приняли, мотивируя тем, что иностранцы… не должны быть жуликами. Авторы Рязанов и Брагинский менять сценарий отказались — и про него на время забыли.

И все же съемки состоялись — в счет погашения долга итальянской продюсерской компании Дино де Лаурентиса за «Ватерлоо» Сергея Бондарчука. Правда, с итальянцами пришлось долго спорить по сценарию. Итог совместных усилий — приключенческая комедия с трюками, взрывами и погонями, основное действие которой происходит в Ленинграде.

Главную роль милиционера Андрея Васильева блистательно сыграл Андрей Миронов. А вот с итальянскими актерами Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза, Нинетто Даволи и Антонией Сантилли режиссеру пришлось нелегко. Они не попадали в темп при работе с текстом, жаловались на перегрузки, отказывались от выполнения трюков, частенько просто не понимали поставленных задач.

Хлопот добавлял и своенравный лев по кличке Кинг. Ручной зверь вырос в семье архитектора, дрессировки не знал, поэтому на съемочной площадке делал что хотел — а киногруппа должна была под него подстраиваться.

Однако в итоге кинокомедия стала третьим по популярности фильмом в 1974 году.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — один из самых новогодних фильмов страны, ставший поистине культовым для советских граждан. Его впервые показали 31 декабря 1975 года. В основу сценария легла пьеса Брагинского и Рязанова «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь».

Пробы на роль Нади Шевелевой проходили многие известные актрисы. Однако Рязанов, вспомнив польскую мелодраму «Анатомия любви», пригласил для создания этого образа Барбару Брыльску. А вот Андрей Мягков попал на роль Жени Лукашина практически случайно. До него на нее пробовался Андрей Миронов, которого Рязанов видел также Ипполитом.

Однако ни Миронов, ни Олег Басилашвили, отказавшийся от роли из-за смерти отца, Ипполита не сыграли. В итоге этот образ блистательно воплотил в жизнь Юрий Яковлев.

Нежная и добрая история о любви, дружбе и жизненных неожиданностях остается любимой комедией многих российских зрителей, но все же это не сравнится с успехом фильма во времена СССР: в первый же его показ количество телезрителей достигло 100 млн. Через неделю показ по многочисленным восторженным просьбам повторили.

«Служебный роман»

«Служебный роман» по праву считается одним из лучших фильмов прославленного режиссера. Он снят по пьесе «Сослуживцы», написанной Рязановым также в соавторстве с Эмилем Брагинским еще в 1971 году.

В том же году Калугина и Новосельцев появились на театральных подмостках в Москве и Ленинграде. «Сослуживцы» с успехом прошествовали по СССР, пережив более 130 постановок. Однако истинный триумф пьеса получила в рязановской киноверсии.

После выхода на экран в 1977 году «Служебный роман» стал всенародно любимой романтической комедией, крылатые фразы из которой цитируют до сих пор. Этот фильм уникален тем, что всех актеров Рязанов подбирал самостоятельно — и всех их утвердили на роли без кинопроб. Ранее режиссеры практически не имели такой возможности.

Роль Людмилы Прокофьевны Калугиной без кинопроб и утверждений худсовета отдали Алисе Фрейндлих, великолепно воплотившей образ директорши-мымры, которую любовь превратила в истинную женщину. Образ Новосельцева создал Андрей Мягков, которому специально налепили усы и дали очки в грубой оправе для создания в начале фильма впечатления безынициативного человека.

Олег Басилашвили, видевший поначалу себя только в роли Новосельцева, сыграл в конечном итоге Самохвалова. Но признал, что режиссер правильно распределил роли.

«Гараж»

Комедия «Гараж» вошла в классику советского кинематографа. Мысль снять эту историю пришла Рязанову после заседания реального гаражного кооператива сотрудников «Мосфильма». Он был настолько потрясен увиденным сборищем забывших о справедливости, а иной раз и о совести людей, что решил отразить это в сценарии.

Актеров режиссер старался подбирать по похожести на персонажей. К примеру, зная об обостренном чувстве справедливости Лии Ахеджаковой, он отдал ей роль Елены Малаевой — матери-одиночки, младшего научного сотрудника НИИ «Охраны животных от окружающей среды». А Андрея Мягкова, сыгравшего лаборанта Хвостова, режиссер намеренно «лишил» голоса из-за его нелестного отзыва о стихах Рязанова «У природы нет плохой погоды».

В те времена в Госкино могли не принять картину, показавшую советское общество в неприглядном свете, но «Гаражу» повезло. Дело в том, что накануне премьеры состоялся Пленум ЦК КПСС, где генсек Леонид Брежнев потребовал беспощадной критики общественных недостатков. Благодаря этому фильм приняли без особых замечаний.

«О бедном гусаре замолвите слово»

«О бедном гусаре замолвите слово» — самая многострадальная картина в творчестве Эльдара Рязанова. Сначала режиссеру отклонили заявку, но через месяц все же разрешили снимать фильм.

Роль Настеньки сыграла выпускница театрального училища Ирина Мазуркевич, покорившая Эльдара Александровича своей стеснительностью. Корнетом Плетневым стал Станислав Садальский, с которым Рязанова свела судьба буквально за пару дней до съемок. На роль же Бубенцова утвердили Евгения Леонова, хотя герой ему и не очень нравился.

Когда все уже было готово для съемок, неожиданно пришло сообщение, что фильм… закрыли. Правда, каким-то чудом его все же вернули в производство.

В конце концов кинокартина была снята, но над лентой жестко поработали цензоры, запретив многие эпизоды. После премьеры 1 января 1981 года картину по решению властей положили на полку, возвратив на телеэкраны лишь в 1986 году.

«Вокзал для двоих»

В 1982 году Эльдар Рязанов снял фильм «Вокзал для двоих». Главные роли сыграли Людмила Гурченко и Олег Басилашвили.

Эта картина имеет самый высокий рейтинг зрительских симпатий среди кинокартин Эльдара Александровича. Сам режиссер называл его частью трилогии о любви. Две другие части — это «Ирония судьбы» и «Служебный роман».

Интересно, что актеры, исполнившие главные роли, не были знакомы друг с другом до встречи на съемках. Поэтому поцелуй, который должен был состояться едва ли не на первых дублях, пришлось перенести: Олег Басилашвили… отказался целоваться с незнакомкой!

Съемки проходили весьма интересно: актеры бегали по заснеженному полю, а чтобы вжиться в роль, Басилашвили пришлось месяц жить в поселении среди заключенных.

«Жестокий романс»

«Жестокий романс», как известно, явился экранизацией известной пьесы Островского «Бесприданница». При этом фильм вызвал много разноречивых отзывов, порой раздраженных и даже гневных.

В ролях Карандышева и Паратова режиссер видел Андрея Мягкова и Никиту Михалкова, поэтому заручился их согласием еще до съемок картины. Проб на роль Хариты Огудаловой, матери главной героини, не проводили — Рязанов видел в этой роли только Алису Фрейндлих.

А вот Ларису выбирали из нескольких претенденток, в итоге ее сыграла 23-летняя Лариса Гузеева. После съемок она призналась, что у нее не было ничего общего с романтической нежной героиней.

Удивительно, но после выхода фильма кинокритики разнесли его в пух и прах. Экранизацию называли «опошленной адаптацией» пьесы Островского, указывали на беспомощность Гузеевой по сравнению с корифеями кинематографа — Фрейндлих, Михалковым, Мягковым.

Однако картина привлекла внимание огромной зрительской аудитории. Фильм посмотрели 22 миллиона человек, он был признан лучшим в 1985 году.

В заключение добавим, что почти все фильмы Эльдара Рязанова отличались появлением на экране самого режиссера — в маленькой и незаметной, но весьма запоминающейся роли. Многие кинокритики считают это своеобразной подписью художника на картине.