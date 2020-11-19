В Джорджии снова обнаружили несколько тысяч неучтенных бюллетеней

В Джорджии при пересчете голосов президентских выборов-2020 обнаружили еще 3039 неучтенных бюллетеней. Днем ранее в округе Флойд нашли 2,6 тыс. новых голосов. Председатель Республиканской партии округа Люк Мартин назвал ситуацию тревожной.

2755 бюллетеней, не включенных в первоначальный подсчет, были обнаружены в округе Фейетт. Сотрудник избирательного бюро Джорджии Габриэль Стерлинг сообщил Fox 5 Atlanta, что людей, принявших участие в голосовании, было больше, чем в фактических отчетах.

«Эта проблема обусловлена тем, что некоторые американцы не соблюдали надлежащие процедуры», — сказал Стерлинг.

Еще 284 бюллетеня нашлись в округе Уолтон. Председатель местной избирательной комиссии Лори Вуд в интервью изданию Walton Tribune объяснила, что такая ситуация получилась из-за загрузки голосов только с одного из двух сканеров избирательных бюллетеней на участке.

«Мы бы его рано или поздно заметили. Может быть, не на этой неделе, но обнаружили бы», — с уверенностью заявила Вуд.

После обнаружения более трех тысяч новых бюллетеней Люк Мартин раздосадованно признался в отсутствии достаточного наблюдения за процессом подсчета голосов в некоторых частях штата.

«Если бы избирательная комиссия позволила членам партий и обычной общественности наблюдать за подсчетом бюллетеней, мы могли бы это отследить. У нас не было возможности находиться в избирательных центрах», — с негодованием отметил Мартин в интервью Fox News.

Если в ходе проверки будут обнаружены еще несколько тысяч неучтенных бюллетеней, ситуация может в корне измениться, так как отрыв Дональда Трампа от Джо Байдена значительно сокращается. Даже если пересчет не повлияет на результат, можно с уверенностью отметить, что фальсификации и различные нарушения были, и с этим не сможет поспорить даже штаб Байдена.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии ФАН заявлял, что «забытые» бюллетени на выборах президента США будут обнаруживаться и дальше при пересчете голосов в разных штатах. Политолог Алексей Живов отмечал, что демократы подготовили и прокачали улицу, чтобы защищать свои волшебные результаты.