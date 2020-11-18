Единовременная выплата поможет россиянам при выходе на пенсию

Минтруд РФ попросил Пенсионный фонд (ПФР) рассмотреть возможность выплаты накопительной пенсии в двух вариантах — ежемесячно или единовременно. Экономисты оценили предложение Минтруда РФ в комментарии ФАН.

Новые условия

В настоящий момент накопительная пенсия выплачивается каждый месяц тем, у кого на счете достаточно денег, чтобы выплата составляла более 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, их выплачивают единовременно.

Минтруд предложил ПФР выплачивать накопления единовременно, если ежемесячная выплата не превышает 20% от МРОТ. То есть россиянину с пенсией 15 тысяч рублей необходимо иметь на счету 200 тысяч рублей накопительной пенсии, чтобы получать выплаты ежемесячно.

Плюсы и минусы

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников считает, что для большинства российских пенсионеров возможность забрать сразу всю накопительную часть – однозначно позитивное решение.

«Это действительно решение, которое назрело. Выплаты 80–100 рублей – это издевательство, это никакая не материальная помощь. Единовременная выплата позволяет подавляющему большинству участников этой системы получить какие-то серьезные деньги, чтобы пережить переходный период выхода на пенсию. Новый порог покрывает большую часть участников системы, они могут рассчитывать на выплату до 200 тысяч рублей – это неплохо», — заявил он.

Экономист отметил, что, по его мнению, решение забирать накопительную часть или получать выплаты должно быть добровольным, пенсионерам необходимо предоставить возможность выбора.

При этом эксперт констатировал, что новое предложение Минтруда РФ к ПФР не дает никаких ответов на вопрос о восстановлении накопительной системы.

«Остается эта неразбериха, в каком виде будет восстановлена накопительная система, как это произойдет. Это решение не дает никаких ответов на вопрос, что дальше будет с накопительной системой, будет ли она восстановлена в полном объеме или уйдет в небытие. Все это становится крайне раздражающим фактором», — подчеркнул Масленников.

Эксперт заключил, что без накопительной системы Россия не только никогда не получит коэффициент замещения 40% от пенсии, которые рекомендуется, но и не удержит сегодняшний коэффициент в 30%. Это медленная ползучая деградация пенсионного обеспечения пенсионной системы Российской Федерации, уверен он.

Возможность выбора

Экономист Павел Медведев был более скептичен в своих оценках. Эксперт объяснил, что без возможности выбора инициатива Минтруда РФ вызывает недоверие.

«Чем больше свободы человеку предоставляется в расходовании средств, тем больше к нему уважения. Совершенно варварский пример – это материнский капитал, когда женщине уже доверяют родить ребенка, но не доверяют деньги. Свои деньги человек может тратить так, как считает нужным. Более того, я бы разрешил часть забрать сразу, а часть использовать на ежемесячные выплаты», — объяснил экономист.

Ученый добавил, что все разговоры о накопительной пенсии предполагают, что есть способ разместить деньги так, чтобы они приносили доход. Но для этого необходим рост НДС, чтобы добавочный продукт формировался в стране каждый год больше, чем в прошлом году. Вложения не могут быть массово выгодными, если ВВП не растет, а ВВП не растет уже десять лет, подытожил Медведев.

Ранее в ПФР объяснили, как граждане могут получать доплату к пенсии в размере около 2 тысячи рублей.