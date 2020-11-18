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Силы Хафтара обнаружили автомобиль террориста-смертника в Ливии

Силы Хафтара обнаружили автомобиль террориста-смертника на востоке Ливии

Тобрук, 18 ноября. Бойцы 128-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) обнаружили заминированный автомобиль в районе Рас-Лануфа.

Информированный источник издания Almarsad сообщил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара патрулировали местность около нефтяных скважин. В процессе проверки они нашли на территории брошенный пикап марки Toyota.

Бойцы обнаружили в салоне автомобиля около 15 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и две авиационные бомбы ФАБ-250 на переднем пассажирском сиденье. Пользователи Сети уже опубликовали видео с места инцидента.

Предположительно, террорист-смертник направлялся в нефтяной район Рас-Лануфа с целью диверсии, однако по дороге машина заглохла. Дальнейшая судьба джихадиста пока неизвестна.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливийская национальная армия провела учения в рамках борьбы с экстремизмом. Во время операции «Аль-Карама» использовались боевые патроны, техника и артиллерия.

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