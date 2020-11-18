Актер Наиль Абдрахманов рассказал в интервью ФАН о смерти Романа Виктюка

Москва, 18 ноября. Актер Наиль Абдрахманов в интервью ФАН вспомнил мэтра своего театра Романа Виктюка и поделился переживаниями о его уходе. Сразу после окончания легендарной «Щепки» режиссер взял молодого выпускника в труппу. Роман Виктюк стал для актера практически «крестным отцом» в профессии, открыв ему путь на большую сцену. Он сыграл в таких спектаклях, как «Танго», «Федра», «Венецианка» и других ярких проектах.

«Меня радует, что мы были с ним знакомы, что мы его застали. Он ушел на 85-ом году жизни, а не на 30-ом. Понятное дело, сколько бы не было лет человеку, это всегда большая потеря. Человек прожил яркую жизнь, он величина в театральном мире. Он все время говорил, чтобы мы работали стремясь вверх, так вот он полетел дальше, а мы остаемся здесь и продолжаем жить», — вспоминает актер.

Несмотря на непростые события этого года, Наиль Абдрахманов сумел запустить новый творческий проект — актерскую школу «Студия Драйв». Правда, обучать он будет не новую театральную смену, а обычных людей, которые хотят раскрепоститься и освоить азы актерского мастерства.

К слову, завтра Наиль Абдрахманов отмечает свой 28-й день рождения. Но от празднования актер в этом году решил отказаться.

«Я пока отложу празднование. Пандемия конечно виновата, да и в целом как-то не до этого. Я служу в театре Романа Виктюка, вчера к сожалению, его не стало. Год конечно жестокий!», — сказал актер.

Напомним, Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет в результате перенесенного инсульта. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом в Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных в Москве. По данным источника ФАН, тело режиссера Романа Виктюка может быть кремировано. Такая мера продиктована тем, что театральный деятель на момент смерти был заражен коронавирусом.