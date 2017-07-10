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Папа нашего кино
В день рождения Эльдара Рязанова деятели кино поделились с ФАН забавными историями со съемок и рассказали, каким был режиссер
Сегодня, 18 ноября 2020 года знаменитому советскому и российскому режиссеру Эльдару Рязанову могло бы исполниться 93 года. Сегодня невозможно представить себе отечественный кинематограф без его мудрых и смешных фильмов, крылатые фразы из которых и по сей день остаются актуальными.

В день рождения режиссера ФАН поговорил с деятелями кино, знавшими его лично, и они поделились забавными историями со съемок, рассказав, каким человеком был Эльдар Александрович.
Эльдар Рязанов в свой предъюбилейный вечер в Доме кино (2007 год). Фото ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев

Стать Мартином Иденом

Эльдар Рязанов родился в 1927 году в Самаре в семье работников советского торгового представительства в Тегеране. Когда будущий режиссер был еще маленьким, его родители переехали в Москву — отец Рязанова Александр Семенович стал начальником винного главка в столице.
В музее Рязанова в Самаре, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни. Егор Алеев/ТАСС
Семья Рязановых поселилась в трехкомнатной квартире в Зарядье, но жизнь их складывалась не очень счастливо — в 1930 году родители Эльдара развелись. Мальчик остался с мамой Софьей Михайловной, которая через некоторое вышла замуж снова — за инженера Льва Коппа, который воспитывал пасынка как родного сына.

Эльдар с детства обожал литературу, даже мечтал стать писателем — но для этого хотел набраться ярких впечатлений. Он решил, что обязательно станет моряком, как Мартин Иден, и начал готовиться к поступлению в мореходное училище Одессы.

Но ответ из учебного заведения молодому человеку так и не пришел, и несостоявшийся моряк за компанию пошел с другом во ВГИК, где курс на режиссерский факультет набирал Григорий Козинцев. Позже Рязанов шутил, что режиссерский факультет — единственный, где не надо было ничего уметь делать.
Я понял — этот факультет для меня. Когда я подал документы, выяснилось, что конкурс туда — 25 человек на место. У меня никакого блата не было, в моей семье никто не работал в кино и в начальниках не был. Я… пришел с улицы. В общем, меня приняли условно»,
— рассказывал позже уже ставший знаменитым режиссер.
Учился Рязанов, мягко говоря, средне — Козинцев неоднократно вызывал студента «на ковер», а на втором курсе едва не отчислил, полагая, что из этого разгильдяя ничего не выйдет.

Но Эльдару удалось убедить требовательного педагога дать ему еще один шанс — и доказал серьезность своих намерений дипломной работой под названием «Они учатся в Москве», которую создал в тандеме со своей первой женой Зоей Фоминой.

Фильм был отмечен самим Сергеем Эйзенштейном, а Рязанов и Фомина получили дипломы с отличием.
Режиссер-постановщик Эльдар Рязанов (1979 год). Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС

Не каждый может снять комедию

После выпуска из ВГИКа Фомина ушла в декрет и родила Рязанову дочь Ольгу, а сам режиссер катался по стране, снимая сюжеты о различных достижениях и событиях.

Пусть Мартином Иденом Рязанову стать было не суждено, но без приключений все-таки не обошлось — он выходил в море с китобоями, ездил на оленях с оленеводами, изучал тундру с геологами, был в кратере Ключевской сопки с вулканологами. Сам режиссер называл этот период своей биографии «счастливой жизнью на хронике».

Так продолжалось бы и дальше, если бы в какой-то момент Рязанов не осознал, что, воспевая социалистический строй, теряет свежесть взгляда, начинает мыслить штампами и клише. Решение было очевидным — уходить в художественное кино.
Полюбившиеся зрителям образы из фильмов Рязанова «Карнавальная ночь», «Старики-разбойники» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фотохроника ТАСС
Идею снять новогоднюю комедию «Карнавальная ночь» Рязанову предложил руководитель киностудии «Мосфильм» Иван Пырьев. Молодой режиссер, который видел себя исключительно создателем драм и исторических картин, наотрез отказался. Но Пырьеву удалось убедить Рязанова, что драму кто угодно поставить может, а вот комедию — единицы.

На роль Огурцова Иван Пырьев сам пригласил Игоря Ильинского — так в комедии появился инициативный, но недалекий руководитель дома культуры. Благодаря Пырьеву же роль Леночки Крыловой сыграла Людмила Гурченко — молодая и не очень известная артистка, которая изначально провалила прослушивание на роль. Горе-лектор по астрономии в исполнении Сергея Филиппова стал режиссерской импровизацией Эльдара Рязанова.

Пырьев верил в успех — и фильм стал лидером проката 1956 года.
«Карнавальная ночь» принесла Рязанову всесоюзную славу — и в последующие несколько лет он поставил сразу несколько фильмов, ставших в России культовыми, например картины «Гусарская баллада» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Актриса Лариса Голубкина, сыгравшая в «Гусарской балладе» роль Шурочки Азаровой, призналась ФАН, что когда-то называла Рязанова «папой».

Лариса Голубкина
Актриса театра и кино
Я одно время говорила: мой папа, Эльдар Александрович. Мне казалось, что он взрослый, уже такой «дядька», а разница по возрасту, кстати, небольшая между нами. Он был очень симпатичный, даже забавный смешной человек на съемочной площадке»,
— вспоминает актриса.
Кинорежиссер Эльдар Рязанов (1983 год). Фото Александра Неменова/ИТАР-ТАСС
Голубкина добавила, что первое время после выхода на экраны «Гусарской баллады» не знала, что делать.
Я не знала, как дальше жить после «Гусарской баллады», потому что за полгода фильм посмотрело 49 миллионов зрителей. Представьте, я закончила школу, а через три-четыре года картину с моим участием посмотрело столько людей!»
— воскликнула Голубкина.
Кадр из фильма «Гусарская баллада» (1962 год)

Упоение жизнью

Роль Шурочки могла бы сыграть другая советская актриса — Светлана Немоляева. По иронии судьбы, она тоже называла Рязанова «папой». Точнее, крестным отцом.

До работы с ним у актрисы уже были роли, но такого значения они не имели, признается она.

Светлана Немоляева
Актриса театра и кино
Я мечтала попасть к нему со студенческой скамьи, однако в кино у меня были неудачи. Но когда я сыграла в своем театре главную комедийную роль в спектакле по его пьесе, он назвал меня «Чаплиным в юбке»,
— рассказала актриса.
Немоляевой было очень лестно, пока она не узнала, что, оказывается, знаменитый режиссер одаривает такими же комплиментами и других артисток.
И все же счастье по-настоящему произошло. Рязанов взял меня на роль в «Служебном романе», и получился альянс между актером и режиссером, о котором можно только мечтать»,
— продолжила собеседница ФАН.
На юбилее Владимира Этуша в Театре Вахтангова (2008 год). Фото ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
По словам артистки, для нее Эльдар Рязанов — это судьба.

При этом время великих людей, составлявших гордость нашего кинематографа, еще не изучено, сетует актриса.
И время было уникальное, и музыка была удивительная, и режиссура, а какие были актеры! Слава богу, что я попала в эпицентр. Они были богом поцелованы, с огромным даром. Для меня было упоение жизнью, когда меня приглашали на «Мосфильм» и сообщали, что зовут к Рязанову»,
— призналась Светлана Немоляева.
Бытует мнение, что один из лучших фильмов Эльдара Рязанова — «Берегись автомобиля». Картина основана на старом анекдоте про благородного угонщика. Лирическая трагикомедия стала первой совместной работой Рязанова с драматургом Эмилем Брагинским.

Редакторы Госкино сценарий одобрили, но момент с угонами машин им не очень понравился: почему Деточкин не мог просто сообщать в ОБХСС, что некий человек живет на нетрудовые доходы?
«Нам хотелось, — писал Эльдар Александрович, — сделать добрую грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно.

Этот человек — большой чистосердечный ребенок. Его глаза широко открыты на мир, его реакции непосредственны, слова — простодушны, сдерживающие центры не мешают его искренним порывам.

Мы дали ему фамилию Деточкин».

Серьезно и профессионально

Фильм «Зигзаг удачи», вышедший в 1968 году, стал первой настоящей работой в кино для актрисы Валентины Талызиной.

Валентина Талызина
Актриса театра и кино
Для меня Эльдар Александрович — просто святой человек. Во-первых, он ввел меня в мир кинематографа. Это может звучать странно, но именно у него я впервые играла в фильме большую роль в настоящем кино. До этого были небольшие роли, и как-то я там «бултыхалась»,
— призналась артистка в разговоре с ФАН.
С Рязановым все было серьезно и профессионально, добавила Талызина. Однако, по словам артистки, самому режиссеру поначалу не очень нравилось с ней работать.
К сожалению, он очень хотел снимать в этой роли Алису Фрейндлих. Поэтому, снимая каждую сцену, он думал, что она бы сделала так, а эта сделает все не так, эта вообще ничего не сделает. Уже потом, когда Рязанов смонтировал фильм, он понял, что я ничего не делала, а проживала свою героиню. И тогда получилось нечто»,
— говорит Талызина.
По словам Талызиной, это подействовало на режиссера, и она начала сниматься у него в больших и маленьких ролях. Снималась актриса и в легендарной новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков (1978 год). Фотохроника ТАСС
Была первая смена озвучания, я встала к пульту, ко мне подошла Нина (вторая жена Рязанова. — Прим. ФАН) и тихонечко сказала: «Валя, надо спасать картину». У меня сжались плечи, я подумала: что ж вы на меня наваливаете, почему именно спасать? Оказалось, был показан черновой прогон — скучища невероятная! И пошло по студии «легкое дуновение» слухов, что наконец-то Рязанов проваливается»,
— рассказала актриса.
Талызина добавила, что потом появился Микаэл Таривердиев и Сергей Никитин, музыка и стихи — и фильм стал невероятно успешным.

О последующих фильмах Рязанова, «Гараж» и «О бедном гусаре замолвите слово», принято говорить как о водоразделе в творчестве режиссера. Мысль снять первую из этих картин пришла на ум Эльдару Александровичу после заседания реального гаражного кооператива сотрудников «Мосфильма». Режиссер был настолько потрясен увиденной картиной сборища равнодушных, забывших о справедливости и совести людей, что решил отразить это в сценарии.

В те времена в Госкино могли не принять картину, показавшую советское общество в неприглядном свете, но «Гаражу» повезло. Накануне премьеры состоялся пленум ЦК КПСС, на котором генеральный секретарь Леонид Брежнев потребовал беспощадной критики общественных недостатков. Благодаря этому фильм приняли без особых замечаний.
Василий Ливанов, Эльдар Рязанов, Игорь Масленников и Никита Михалков во время съемок телепередачи «Кинопанорама» в рамках ММКФ (1981 год). Фото Анатолия Рухадзе/Фотохроника ТАСС
Заявку на съемки картины «О бедном гусаре замолвите слово» сначала отклонили, но через месяц все же разрешили снимать. Когда все уже было готово для съемок, неожиданно пришло сообщение, что фильм все-таки закрывают. Правда, каким-то чудом картину все же вернули в производство.

В итоге фильм сняли, но над лентой жестко поработали цензоры, запретив многие эпизоды. После премьеры 1 января 1981 года картину положили на полку, возвратив ее на телеэкраны лишь спустя пять лет.
Открытие памятной доски у дома № 125 по пр. Вернадского в Москве, где проходили съемки фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (2003 год). Фото Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС

Новое время

В 1980-е Рязанов продолжал интенсивно работать, написал несколько пьес и книг, был соавтором многих сценариев. Хотел экранизировать «Мастера и Маргариту», но чиновники не разрешили.

Позже он вел несколько телепередач и делал интервью с видными деятелями искусства, в том числе с Бриджит Бардо, Романом Полански, Пьером Ришаром и другими звездами мирового кинематографа.
В 1991 году вышел фильм «Небеса обетованные». Знаменитый советский и российский актер Александр Пашутин, сыгравший в картине роль машиниста, одного из обитателей городской свалки, которые не сумели встроиться в новую действительность начала 1990-х, рассказал ФАН интересную историю, связанную с фильмом.

Члены съемочной группы куда-то должны были лететь, но задерживался рейс, и они все сидели в аэропорту — и ждали.

Александр Пашутин
Актер театра и кино
И я говорю: Эльдар Александрович, напишите мне текст романса. Ему под руку попалась бумага для авиадиспетчеров: когда вылет, когда прилет, сколько пассажиров. И вот на обратной, чистой, стороне он мне написал весь романс. Я, как мы, актеры, обычно делаем, начал было отмечать карандашом — что главное, что не главное. А потом подумал: боже мой, какой же идиот, что я делаю?! Это же Рязанов мне написал! Это же такая бесценная вещь!»
— вспоминает Пашутин.
На открытии V фестиваля «Московская премьера» в Доме Кино (2007 год). Фото ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев
Народный артист, которому сейчас 77 лет, признался, что ту самую «рукопись» он, конечно, сохранил. На память.

В 2006 году на экраны вышла картина «Андерсен. Жизнь без любви». На съемках этого фильма с режиссером познакомилась актриса Алена Бабенко, которая рассказала ФАН, что Рязанов сразу покорил ее, став ей близким другом.

Алена Бабенко
Актриса театра и кино
Он так лихо со мной познакомился! Он ко мне был расположен, хотя я в то время была не очень известной артисткой: моя карьера только начиналась. Рязанов с лету обнял меня всей душой! Он сразу в свою компанию, в свою душу принимает так, что ты взлетаешь на седьмое небо — и летишь с ним. Вот так мы с ним и «пролетали» два фильма. К сожалению, только два»,
— рассказала Бабенко.
Во время переноса своих фильмов в новое здание фильмохранилища Госфильмофонда в Белых столбах (2008 год). Фото ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
Вторая картина, о которой говорит Бабенко, — сиквел «Карнавальной ночи». Актриса рассказывает, что у нее с тех съемок остался необычный подарок — запись эпизода, не вошедшего в картину. Эльдар Рязанов специально смонтировал видео и передал его актрисе уже после выхода картины на экран.
Он придумал такую сцену, что мы с Сережей Безруковым должны были выйти на сцену: артист какой-то не приехал. И я предложила, мол, давайте я сделаю номер Чаплина. И пошла репетировать. Потом, когда Эльдар Александрович уже монтировал фильм, этот эпизод он вырезал. Но затем специально для меня смонтировал его, записал на диск и подписал: «Моей любимой Бабенке от вашего Эльдара»,
— добавила Алена Бабенко.
Последней режиссерской работой Эльдара Рязанова стал телефильм «Музыка жизни», вышедший в 2009 году.

Эльдар Александрович умер 30 ноября 2015 года от острой сердечной недостаточности. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Возложение цветов к портрету Эльдара Рязанова в фойе киноклуба «Эльдар» (2015 год). Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Оригинал переплюнуть не удалось

Герои и истории Рязанова так полюбились зрителям, что в 2007 году вышла картина «Ирония судьбы. Продолжение», снятая Тимуром Бекмамбетовым. Фильм рассказывает историю дочери Нади Шевелевой и сына Жени Лукашина, как две капли воды похожую на сюжет оригинального фильма.

Но новогоднего чуда не случилось: картина была холодно принята зрителями и получила невысокие оценки кинокритиков.

Еще печальней оказалась судьба ремейка «Служебного романа», снятого Стариком Андреасяном в 2011 году. Сам Рязанов даже отказался идти на премьеру, заявив, что к нему этот фильм не имеет никакого отношения. Критики разнесли картину «Служебный роман. Наше время» в пух и прах, а многие зрители покидали кинозалы, не дожидаясь финальных титров.
В зале Московского театра оперетты перед торжественным вечером (2007 год). Фото ИТАР-ТАСС/Александр Куров
Словом, не то что переплюнуть, но даже приблизиться к оригиналам этим поделкам не удалось.

Да и зачем, если уже больше сорока лет каждое 31 декабря большинство наших соотечественников, и не только в России, режет салаты под один и тот же фильм, который никак не утратит своей актуальности?
Ангелина Андреева, Марат Лашкин, Армине Майрикян, Константин Хиц

Заглавное фото: Рязанов на праздновании 80-летия Георгия Данелии (2010 год). Фото ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович