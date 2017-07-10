Семья Рязановых поселилась в трехкомнатной квартире в Зарядье, но жизнь их складывалась не очень счастливо — в 1930 году родители Эльдара развелись. Мальчик остался с мамой Софьей Михайловной, которая через некоторое вышла замуж снова — за инженера Льва Коппа, который воспитывал пасынка как родного сына.



Эльдар с детства обожал литературу, даже мечтал стать писателем — но для этого хотел набраться ярких впечатлений. Он решил, что обязательно станет моряком, как Мартин Иден, и начал готовиться к поступлению в мореходное училище Одессы.



Но ответ из учебного заведения молодому человеку так и не пришел, и несостоявшийся моряк за компанию пошел с другом во ВГИК, где курс на режиссерский факультет набирал Григорий Козинцев. Позже Рязанов шутил, что режиссерский факультет — единственный, где не надо было ничего уметь делать.

