Почти 200 переболевших COVID выписали из больниц Пензенской области за сутки

Пенза, 18 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали всего 198 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 14 067.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новой жертве коронавирусной инфекции. Ей стал мужчина 1964 года рождения. Сообщается, что пациент имел ряд сопутствующих заболеваний, таких как ожирение, атеросклероз аорты и церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца — атеросклеротический кардиосклероз. В ходе лечения у него возникло осложнение в виде полисегментарной пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания в регионе достигло 18 256.