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Почти 200 переболевших COVID выписали из больниц Пензенской области за сутки

Почти 200 переболевших COVID выписали из больниц Пензенской области за сутки

Пенза, 18 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали всего 198 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 14 067.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новой жертве коронавирусной инфекции. Ей стал мужчина 1964 года рождения. Сообщается, что пациент имел ряд сопутствующих заболеваний, таких как ожирение, атеросклероз аорты и церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца — атеросклеротический кардиосклероз. В ходе лечения у него возникло осложнение в виде полисегментарной пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания в регионе достигло 18 256.

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