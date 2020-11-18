Лоза назвал призыв Меладзе бойкотировать «голубые огоньки» популистским

Санкт-Петербург, 18 ноября. Певец, композитор, автор песен Юрий Лоза считает, что призыв певца Валерия Меладзе бойкотировать участие в новогодних «голубых огоньках» на центральных телеканалах является исключительно популистским шагом.

«Скажите, Меладзе обратился ко всем артистам? Он не имел на это права. 90% российских артистов не участвует в междусобойчике под названием «голубые огоньки». Как он может обращаться ко мне, когда я туда попасть не могу?» — заявил Юрий Лоза в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?».

По словам популярного исполнителя песен, в новогодних корпоративах участвуют те артисты, которые «крутятся» на Первом канале и на других центральных телеканалах.

«Люди заказывают тех, кого видят на экранах. За это идет большая драка. И люди, которые там участвуют, это 10% нашей эстрады, которые через свои контакты узурпировали три эфира», — пояснил эксперт.

Композитор считает, что Меладзе должен был обратиться не ко всем артистам, а конкретно к тем, кто участвует в новогодних телеэфирах.

«Он должен был обращаться не к таким, как я, кто в «огоньках» не участвует теоретически даже, а конкретно к этой тусовке. Пусть он скажет им: «Вот мы все в этом участвуем, давайте всей компанией тогда не поедем!» Вся эта компания покрутила бы у виска и сказала: «Ты что, больной? Вот мы не поедем туда, и остальные 90% артистов с удовольствием заполнят эту нишу, споют за нас хорошие песни и нас перестанут приглашать на корпоративы», — представил реакцию участников «голубых огоньков» Юрий Лоза.

Сам Меладзе, считает композитор, от участия в «голубых огоньках» никогда не откажется.