Юрий Лоза рассказал подробности об иске к Сергею Шнурову 

Санкт-Петербург, 18 ноября. Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза рассказал о претензиях к коллеге Сергею Шнурову. Адвокат певца Глеб Шумилов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обосновал исковое заявление артиста на юридическом уровне.

Напомним, Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова. Иск зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом для судебных разборок стало нецензурное стихотворение Шнура, в котором он высмеял вручение государственной награды Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

«У меня нет к Шнурову никаких претензий. Я с ним не разговариваю и не общаюсь. Но мой адвокат объяснил, что действия Шнурова — противоправны. Он провел определенную экспертизу и сказал, что нужно подавать иск», — сообщил ФАН Юрий Лоза.

По словам личного адвоката артиста Глеба Шумилова, стихотворение Сергея Шнурова — «откровенное хамство».

«Вопрос здесь в следующем: лейтмотивом в этом стихотворении стало сомнение в заслуженности Юрия Лозы и в изъявлении ему личной благодарности [Владимира] Путина. То есть господин Шнуров сомневается — в здравом ли уме президент Российской Федерации объявляет конкретному лицу благодарность. Мне кажется, это неправильно», — заявил юрист.

Шумилов уточнил — если бы все дело сводилось к исключительно личным оскорблениям, можно было бы закрыть глаза.

«Но это невозможно сделать, когда речь заходит о таких категориях, как государственные институты, в частности президент и территориальная целостность. В саркастической манере осуждается присоединение Крыма. Ни в одном уважающем себя государстве люди, особенно публичные, которые являются членами Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, не позволяют себе подобные публичные высказывания, не позволяют себе коверкать фамилию президента Путина», — объяснил адвокат.

По его мнению, все это в совокупности образует состав правонарушения, с чем необходимо бороться.

«Мы просим в своем исковом заявлении извинение от Сергея Шнурова за то, что он порочит честь и достоинство, а также деловую репутацию истца. Шнуров может извиниться в прозе или стихотворной форме. Если он горазд писать стихи, то пусть будет в стихах извинение», — высказался Глеб Шумилов.

Эксперт также отметил, что это первое исковое заявление с его участием.

«Представители Шнурова не выходили на связь. Мы достаточно давно направили исковое заявление с приложением. До сих пор никакой информации от них нет. Но нельзя это так оставлять. Поэтому мы будем надеяться, что суд встанет на нашу сторону, потому что надежды и правовые основания на это есть», — сообщил юрист.

Адвокат подчеркнул, нужно создать прецедент, благодаря которому общество поймет, что известные и богатые люди в большей степени должны соблюдать этику, нормы морали и права.