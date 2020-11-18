Почему Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США

Дональд Трамп 17 ноября уволил высокопоставленного чиновника Министерства внутренней безопасности США — директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) Кристофера Кребса.

Несмотря на многочисленные нарушения и фальсификации, выявленные по ходу президентских выборов, Кребс гордо заявлял, что голосование вышло честным и безопасным. Трамп по понятным причинам не согласился с таким утверждением. Во вторник Кребс в своем аккаунте в Twitter повторно выступил против заявления штаба Трампа о мошенничестве на выборах, заверив, что 59 экспертов, отвечающих за безопасность, считают подобные умозаключения бездоказательными и лишенными логики. А13 ноября эксперты CISA заявили, что не нашли доказательств манипуляций с голосами избирателей на ноябрьских выборах президента США. Такая риторика прямо противоречила позиции Трампа.

Об увольнении Кристофера Кребса широкой общественности стало известно из официального аккаунта Трампа в Twitter, в котором президент сообщил о своем решении.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года не соответствует действительности. Было зафиксировано множество нарушений и мошеннических действий — бюллетени умерших людей, отсутствие наблюдателей на избирательных участках, технические сбои в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс уволен с поста директора Агентства кибербезопасности и защите инфраструктуры», — объявил Трамп.

Увольнение Кребса не стало для него неожиданностью. Ранее чиновник уже обговаривал с коллегами подобные перспективы. В последнее время Кристофер и его Агентство деятельно опровергали любые заявления о нарушениях и мошенничестве на выборах. CISA даже создало для этих целей специальный сайт «по контролю за слухами» для борьбы с «дезинформацией». Там они размещали свое понимание «мифов» и «реалий» избирательной кампании.

На прошлой неделе Reuters сообщило, что сотрудники Белого дома потребовали у Агентства удалить спорные материалы, предвзято рассматривающие новости выборов президента США. Руководство организации отказалось пойти на такой шаг.

Когда новость об отставке главы CISA стала известна широкой общественности, Кребс еще глубже вошел в образ правдолюба и доверительно сообщил своим подписчикам в Twitter, что «все сделал правильно».

«Имел честь работать. Мы все сделали правильно. Защита сегодня — безопасность завтра», — написал чиновник в своем аккаунте.

Отстранение Кристофера Кребса последовало за увольнением двух других старших должностных лиц Министерства внутренней безопасности — помощника директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Брайана Уэра и помощницы главы Министерства внутренней безопасности Валери Бойд.

Американские СМИ пишут, что ранее Кристофер тесно сотрудничал с бывшим секретарем Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которая ушла в отставку в апреле 2019 года. У Нильсен возникли разногласия с Дональдом Трампом по поводу безопасности на выборах и иммиграции. Представитель министерства отметил, что связь Кребса с Нильсен также повлияла на решение Трампа.

Кристофер Кребс начинал карьеру в Министерстве внутренней безопасности США в марте 2017 года в качестве старшего советника тогда еще секретаря Джона Келли. Он неоднократно заявлял, что полон решимости повысить безопасность государственных и местных избирательных систем.

Если администрация избранного президента Джо Байдена пригласит Кристофера вернуться к должности, то Кребс, по его словам, не согласится. Чиновник переживает, что администрация Байдена, как и администрация Барака Обамы, будет жестко контролировать должностных лиц.

Ранее адвокаты Дональда Трампа заявили о наличии доказательств фальсификаций на выборах. Юристы действующего президента США регулярно дают интервью неангажированным консервативным медиа и журналистам о ходе судебных дел и сборе улик по фальсификациям на президентских выборах. Еще на прошлой неделе лидер юридический команды Трампа — известный политик Рудольф Джулиани заявлял, что в достаточном объеме располагает доказательствами наличия незаконно полученных или заполненных бюллетеней , чтобы признать Дональда Трампа победителем в Пенсильвании и Мичигане.