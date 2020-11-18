В крымской команде «Полуостров» обосновали актуальность КВН в эпоху StandUp​​​​​​​

Крымская команда КВН впервые выступит в финале Высшей лиги КВН. Ребята из Крымского федерального университета «Полуостров» победили на Кубке мэра Москвы. Они обыграли соперников из Могилева и столицы РФ, став пятыми финалистами игры. О «заимствовании» шуток, помощи властей и разницей между КВН и StandUp корреспондент ФАН поговорил с автором и директором команды Александром Гончаровым.

— Расскажите, как прошла подготовка к участию в конкурсе, к участию в Лиге? Как ощущают себя сейчас, перед главным выступлением, игроки команды?

— В целом подготовка прошла так же, как и обычно. Для нас это была уже пятая игра в сезоне Высшей лиги КВН в этом году. В принципе, все в штатном режиме, просто были особенности подготовки в связи с тем, что это День рождения КВН. То есть это такое, скажем так, — чуть меньше игра, чуть больше праздник. Поэтому просто правильно были выбраны именно акценты, которые нужно было расставить. И поэтому, наверное, где-то наш правильный выбор стратегии, где-то, может быть, какие-то ошибки соперников позволили выиграть Кубок мэра Москвы и выйти в финал.

— Сколько времени уходит на репетиции в день, в неделю? По ночам ли репетируете или только днем?

— В среднем подготовка к игре занимает около месяца. В зависимости от количества конкурсов, от задачи. Репетиции уже начинаются непосредственно где-то за 1,5–2 недели до начала игры. То есть что-то, что написано, уже репетируется. Позже что-то дописывается еще. В связи с тем, что мы выезжаем уже в Москву и там проходит наше выступление, то подготовка практически идет все свободное время ото сна.

— Как вы думаете, на чем могла бы крымская команда сделать упор, чтобы явно контрастировать и отличаться от остальных команд из России?

— Здесь самое главное, чтобы все-таки было смешно. А как это будет смешно сделано — это уже другой вопрос.

— В эпоху моды на StandUp остается ли КВН до сих пор популярным, актуальным? Растет ли к нему интерес? Или он остается на прежнем уровне?

— КВН — жанр достаточно специфический. То, что может позволить себе в юморе направление StandUp, то не всегда позволят в КВН. То есть КВН при таком сравнении можно просто отнести к более интеллектуальной игре, потому что средний возраст зрителя КВН вырос. То есть это более эстетская история. КВН — сильно сложнее игра, потому что огромное количество рамок, законов жанра, ограничений в плане выбора тем. Потому то, что можно сказать с экранов StandUp, если мы говорим по телевизионный продукт, — такие темы в КВН неприемлемы, потому что здесь все-таки за более чистый юмор, за юмор «выше пояса».

— Иногда в выступлениях КВН используют шутки, прозвучавшие 15–20 лет назад. И люди, которые интересуются этой передачей, естественно, узнают их. Как вы к такому относитесь? Имеют ли они право на жизнь в какой-то, возможно, новой интерпретации?

— Вы знаете, здесь, наверное, вопрос к тем, кто эти шутки говорит, и к тем, кто эти шутки редактирует. Конечно, повторения неприемлемы. Для этого мы проходим защиту авторских прав. Но, видимо, где-то эта система дает какие-то огрехи.

— Встречается ли такое явление, как продажа шутки. Вообще такая практика существует?

— Передача авторских прав, наверное, существует. Это все-таки регламентировано законодательством Российской Федерации. Но бывает так, что шутка команды неэфирная — она может «кочевать» по каким-либо договоренностям. А то, что было уже в эфире, конечно, повторять нельзя.

— Сталкивалась ли команда с какими-то финансовыми трудностями?

— Трудности были в начале года. Но они были больше связаны с тем, что программа по участию команды КВН в Высшей лиге была только принята не так давно. Нас поддерживает госкомитет молодежной политики. Есть поддержка от главы Республики Крым. Денег, конечно, всегда не хватает. Но те средства, которые нам выделяют, — их достаточно для того, чтобы показывать такие результаты.

Александр Гончаров рассказал, что состав сегодняшней команды сформировался еще несколько лет назад. В редких случаях кто-то уходит, кто-то новый приходит, но костяк коллектива с тех пор сохраняется в неизменном виде.

Отметим, финал Высшей лиги КВН состоится 15 декабря. За главный кубок сразятся команды «Михаил Дудиков» (Ставрополь), Сборная Снежногорска (Мурманск), «Русская дорога» (Армавир), Сборная «Татнефти» (Альметьевск) и крымская команда «Полуостров». На экраны выпуск традиционно выйдет в преддверии Нового года.