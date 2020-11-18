Геннадий Ветров отмечает день рождения по требованиям Роспотребнадзора

Москва, 18 ноября. Сегодня день рождения отмечает заслуженный артист РФ, юморист и режиссер Геннадий Ветров. Но даже в такой личный праздник он не сбавляет творческих оборотов. Корреспондент Федерального агентства новостей буквально «поймал» артиста перед выездом на очередное выступление. В клубе «Гнездо глухаря» сегодня пройдет его творческий вечер. Геннадий Ветров предстанет в непривычном для публики амплуа барда. Музыкант заверил ФАН, что концерт пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«Я отмечаю день рождения согласно требованиям Роспотребнадзора: концерт на 50 человек в «Гнезде глухаря». Сегодня буду петь, а не шутить. Я всегда люблю, чтобы в мой день рождения была работа. Вы меня извините, я вообще ничего не успеваю, держу вот гитару сейчас на улице, а на улице холодно. Всё, обнимаю вас всех!» — рассказал Геннадий Ветров.

Геннадий Ветров известен зрителям многими творческими проектами. Впервые он появился на телеэкранах в качестве ведущего программы «Шире круг» в 1989 году. После этого работал на телеканале «Санкт-Петербург» выпустив несколько программ, в том числе в сотрудничестве с Юрием Гальцевым. Был постоянным участником таких популярных телепередач, как «Аншлаг» и «Шире круг». С 2010 года ведет юмористическую программу «Два веселых гуся» вместе со своим творческим партнером Юрием Гальцевым. Ранее юморист поделился воспоминаниями о своей учебе под руководством умершего петербургского режиссера и основателя театра «Буфф» Исаака Штокбанта.