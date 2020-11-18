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Актриса Климова объяснила ФАН свои слова про «дочку нефтяного магната» Алсу

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Актриса Климова объяснила ФАН свои слова про «дочку нефтяного магната» Алсу

Москва, 18 ноября. Актриса Ирина Климова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о своей фразе про дочь Алсу. Ранее в СМИ она заявила, что для шоу-бизнеса надо родиться дочкой нефтяного магната, и привела в пример певицу Алсу. В беседе с ФАН актриса сказала, что это была аллегория.

Шоу-бизнес, по словам Климовой, действительно дорогостоящая история, для участия в которой одного таланта зачастую мало. Необходимы огромные денежные средства, и очень хорошо, когда есть близкие, которые могут с этим помочь.

«Раньше в 90-е было очень много артистов-однодневок. Это когда дочки или сыночки хотели петь и вылезали в свет только за счет средств своих родителей. Совершенно легко рисовалась песня на компьютере, снимались клипы, платились деньги за ротацию. И человек на какое-то очень короткое время становился звездой. Был ли там талант? Очень спорно. Это был знак того времени», — вспоминает актриса.

Ирина Климова отметила, что Алсу — счастливое совпадение и таланта, и поддержки со стороны состоятельного отца.

«Она достаточно способна как певица, у нее очень приятный тембр. Это пример, когда действительно есть колоссальная поддержка. В этом случае легко добиваться каких-то результатов. Но обычно либо ты совершенно потрясающий композитор или исполнитель, например Агутин или Земфира, либо за тебя очень много платят», — поделилась Ирина Климова.

Напомним, ранее Алсу зарегистрировала сценическое имя младшей дочери Микеллы, которая родилась в браке артистки с бизнесменом Яном Абрамовым.

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