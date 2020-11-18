Американский «закон Родченкова» выявил язвы в спорте и политике самих США

Антидопинговый закон «имени Григория Родченкова», принятый 16 ноября в США, вызвал целый шквал критики со стороны многих спортивных организаций планеты, включая главный международный антидопинговый орган. Основная претензия к американскому закону проста: перед нами — попытка распространения американского национального права на международные спортивные взаимоотношения.

Однако в новом законе есть и другие показательные «дыры». Об их скрытой опасности для мира большого спорта и честной игры — читайте в материале ФАН.

Американская «исключительность»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своем заявлении, опубликованном на следующий день после принятия антидопингового закона в США, указало, что он может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, и выразило обеспокоенность тем, что американское криминальное право предлагается столь широко применять в международных антидопинговых расследованиях. Кроме того, по мнению WADA, «закон Родченкова» поставил под угрозу наличие единого набора антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций, которые действуют в рамках кодекса этой организации.

Рассмотрим возражения WADA по отдельности, хотя оба они фактически касаются одного и того же — попытки США нарушить принцип универсальности международного права, который другие страны уже достаточно долго пытаются заложить в международные отношения.

Несмотря на то, что формально примат ратифицированных международных договоров закреплен даже в шестой поправке к конституции США, фактически при соблюдении внешнеполитических обязательств Вашингтон придерживается двух традиционных для себя правил: сохранение американского глобального доминирования и защита национальных интересов. В связи с этим Штаты часто позволяют себе игнорировать даже императивные нормы международного права, предпочитая произвольно подменять их нормами своего законодательства.

Это уже не раз приводило к показательным курьезам и откровенным провалам американской политики. Например, после окончания Первой мировой войны США выступили одним из «архитекторов» Версальского мирного договора, который был подписан в 1919 году. Однако дома, на берегах Потомака, этот договор вызвал неудовольствие Конгресса и так и не был ратифицирован. В результате чего вплоть до 1921 года Штаты официально пребывали в состоянии войны с Германией и уже прекратившей существование Австро-Венгерской империей.

Похожая ситуация сложилась и с Женевской конференцией 1954 года, на которой Советский Союз, Великобритания, Франция, Китай и Вьетнам положили конец кровопролитной Корейской войне. Несмотря на то, что США воевали в Корее согласно мандату ООН и участвовали в переговорах и конференции в Женеве как сторона конфликта, их представители отказались подписывать соглашение. В итоге для Вашингтона это вылилось в настоящую катастрофу: одновременно с Кореей обсуждался вопрос Вьетнама, где ситуация также скатилась к моменту раздела страны надвое. В результате вместо предложенного мира в Юго-Восточной Азии США добровольно влезли во Вьетнамскую войну, из которой им пришлось выходить только 20 лет спустя — с громадными материальными, людскими и репутационными потерями.

Еще два примера пренебрежительного отношения США к международным договорам можно привести из недавнего прошлого. В 1997 году президент Билл Клинтон подписал знаменитый Киотский протокол, однако практически сразу же Сенат принял резолюцию Берда-Хагеля и отказался ратифицировать документ. В итоге вплоть до настоящего времени участие Штатов в процессе контроля над выбросами парниковых газов носит предельно выборочный характер.

В 2000 году Клинтон подписал еще один ключевой международный документ — Договор о Римском статуте, который регламентировал деятельность созданного за пару лет до этого Международного уголовного суда (МУС). В 2002 году договор вступил в полную силу и был ратифицирован 60 странами, однако сменивший Клинтона на посту президента Джордж Буш — младший заявил, что США больше не намерены участвовать в работе суда или выполнять его постановления. Результат этого шага нагляден: многочисленные военные преступления Штатов по всему миру до сих пор остаются без должной оценки со стороны МУС — ведь Вашингтон наотрез отказывается выполнять решения этой уважаемой международной организации.

И ровно такой же подход Америка теперь решила использовать в отношении своих спортсменов.

Чем опасен «закон Родченкова»

Принятый 16 ноября в США антидопинговый закон формально распространяется на американских спортсменов, а также на лиц, действующих в схемах с применением запрещенных препаратов атлетами из США, в том числе на международных соревнованиях. Однако в законе есть показательная оговорка: его нормы могут применяться, если организаторы соревнований принимают спонсорство компаний, ведущих бизнес в Штатах или получают вознаграждение за трансляцию соревнований на американской территории.

Такое положение «закона Родченкова» позволяет распространить его действие на практически неограниченный круг лиц, в число которых легко отнести любых иностранцев: тренеров, медиков, чиновников, менеджеров. И вообще всех причастных к спорту персон, с участием или действиями которых может быть увязано использование допинга на соревнованиях, где были заявлены спортсмены из США.

Проще говоря, с принятием этого закона Штаты получают в свое распоряжение мощнейшую юридическую «дубину», которую они грозятся применять ко всем подозреваемым в допинге. Причем речь идет даже не о спортсменах, которые добровольно соглашаются на принципы WADA, а обо всем спортивном сообществе.

Конечно, в заявлении WADA опасения выражены исключительно в разрезе собственных расследований агентства: по его мнению, действия США заставляют информаторов замолчать, поскольку для них появляется риск быть привлеченными к уголовной ответственности. Но по сути речь идет о том, что не только для информаторов, но и для всего спортивного сообщества планеты создается атмосфера страха, доносительства и юридического шантажа со стороны Вашингтона.

Показательно и то, что набивший оскомину американский юридический принцип «Все звери равны, но некоторые — равнее» нашел свое отражение и в «законе Родченкова». Закон, претендующий на юрисдикцию за пределами США, имеет специальное исключение для профессиональных и студенческих спортивных лиг, чрезвычайно популярных и влиятельных в самих Штатах.

Иными словами — Сенат США только что вывел из-под действия своего антидопингового закона без малого полмиллиона спортсменов-студентов и десяток тысяч «мастеров спорта» из профессиональных лиг. Здесь очевидным образом отстаиваются интересы многомиллиардного спортивного бизнеса, который, мягко говоря, смотрит сквозь пальцы на применение допинга среди атлетов. Мол, были бы рекламные да кассовые сборы — а уж какие там «колеса» жрет студент или профессиональный спортсмен — дело десятое…

Стоит добавить, что вопрос о привлечении к ответственности студенческих и профессиональных лиг США изначально все-таки был отражен в тексте «закона Родченкова». Но из окончательной редакции все ссылки на него были удалены без объяснения причин, что даже вызвало недоумение президента WADA Витольда Баньки.

Разумеется, у нас никакого «недоумения» касательно нового американского антидопингового законе нет и в помине. Вашингтон в очередной раз пытается навязать всему миру собственные, к тому же глубоко несправедливые, правила. Прикрываясь риторикой о «честной игре», драпируя борьбой с мировым допингом свои же язвы, США делят спортивный мир надвое: на бесправных атлетов из других стран и своих «небожителей», для которых даже правила WADA не будут представлять юридической силы.

Вот почему новый американский закон сегодня подвергается обоснованной критике во всем мире. Причем протестуют против него вовсе не фигуранты допинг-схем, а те, кто хотел бы искоренить допинг из всего мирового спорта — включая американские лиги.

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров обратил внимание, что США выступают против мирового допинга, но сами почему-то не подчиняются общепринятым антидопинговым законам.