ОНФ предложит детям-сиротам «Взлетную полосу» для поступления в вузы

Москва, 18 ноября. Пилотный образовательный проект «Взлетная полоса», направленный на помощь сиротам и детям, находящимся под опекой родственников, запустил в среду Общероссийский народный фронт, сообщает ФАН. Он будет реализован на территории десяти регионов страны и продлится до лета 2021 года.

«Идея помогать с профориентацией и ЕГЭ детям без родителей возникла после успешной онлайн-подготовки школьника к экзаменам и реализации мечты стать летчиком. Мы хотим сформировать систему возможностей и для остальных ребят, кто хочет поступать в вуз, но чувствует себя неуверенно», — сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров во время пресс-конференции на площадке МИЦ «Известия».

Как пояснила уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Анна Кузнецова, предложение ОНФ внедрить новый механизм решения вопроса социальной адаптации незащищенной категории детей возникло не случайно. Статистика свидетельствует о том, что в вузы стало поступать на 47% меньше детей из государственных воспитательных учреждений и из приемных семей.

Реализация «Взлетной полосы» планируется в два этапа. Во-первых, учащийся пройдет профориентационное тестирование и определится со сферой своих интересов. Во-вторых, опытные преподаватели и наставники подготовят ребенка к итоговым экзаменам и поддержат психологически. У проекта уже заработал специальный сайт с личным кабинетом для каждого выпускника 2021 года, проживающего либо в госучреждении, либо в приемной семье.

Анна Кузнецова особо выделила систему наставничества, которая реализуется в рамках проекта.

«Без чуткого внимания к каждому ребенку в решении вопроса социальной адаптации не помогут даже системные меры. Мы все должны стать немного родителями, поэтому именно присутствие рядом наставника поможет замотивировать учащегося к самореализации», — уверена Анна Кузнецова.

По словам ректора Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Анатолия Александрова, вуз активно поддерживает особую группу абитуриентов — в университет учится 186 детей-сирот.

«Такие ребята поступают к нам без конкурса. Но им было бы гораздо комфортнее иметь знания наравне с подготовленными однокурсниками. Университет организует обучающее пространство так, чтобы студенты без родителей чувствовали себя вовлеченными в научные процессы и остались в них», — сказал собеседник ФАН.

«Взлетная полоса» будет опробована на территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Костромской, Краснодарской, Нижегородской, Ярославской областей и в городе Севастополе. Организаторы подведут итоги проекта в 2021 году по результатам ЕГЭ и, в случае успешной динамики, «Взлетная полоса» будет тиражироваться в другие регионы РФ.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в рамках круглого стола ОНФ предложил снизить пенсионный возраст для мужчин, у которых более трех детей.