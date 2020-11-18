Вассерман предрек скорое поражение Европы в глобальной экономической схватке

Москва, 18 ноября. Надежды Европы, связанные с восстановлением докризисных экономических показателей на фоне предварительных результатов президентских выборов в США, вряд ли оправдаются, а Брюссель потерпит крупное поражение в глобальной экономической схватке. Такого мнения придерживается известный российский политический эксперт, журналист и публицист Анатолий Вассерман. В интервью СМИ он объяснил, почему официальным европейским представителям не следует рассчитывать на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном в финансовой сфере.

Напомним, что 3 ноября в американских городах состоялись очередные президентские выборы США. В качестве основных кандидатов на избирательном процессе выступили представитель от Демократической партии Джо Байден, а также республиканец Дональд Трамп. Согласно предварительным результатам голосования, победу одерживает Байден.

Анатолий Вассерман в первую очередь обратил внимание, что Европейский союз воодушевился вероятной победой Джо Байдена, надеясь на восстановление множества партнерских соглашений, которые ранее были разорваны Вашингтоном в одностороннем порядке. Однако Брюсселю не следует рассчитывать, что полноценное открытие американского рынка окажет серьезное влияние на экономические показатели.

По словам политического эксперта, экономика Европейского союза находится в глубоком кризисе, возникшем на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Победа Джо Байдена, действительно, может оказать положительное влияние на финансовые показатели стран ЕС, однако если власти сохранят нынешнюю систему разделение труда, то эффект будет незначителен, а Брюссель потерпит поражение в глобальной экономической схватке.

«К сожалению, пагубность этой системы разделения труда понятна далеко не всем, поскольку сейчас велено считать правильными те политические и экономические теории, на основе которых она построена», — резюмировал политический эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман обратил внимание на странное поведение президента США Дональда Трампа, связанное с внешней политикой американского государства.