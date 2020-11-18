Сатановский сравнил Обаму с Горбачевым из-за нападок на «новую Россию»

Москва, 18 ноября. Заявление Барака Обамы о России является «откровенной чушью», которая не имеет под собой никакого основания. К такому выводу пришел известный российский политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский, комментируя выход новой книги бывшего президента США, в которой большое внимание уделено политике Москвы и российско-американским отношениям. В своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» Сатановский раскритиковал Обаму за выпады в сторону России, а также сравнил его с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Напомним, что недавно вышла новая книга бывшего президента США Барака Обамы, которая получила название «Земля обетованная». В новых мемуарах Обама подробно рассказывает о своей политической деятельности на посту главы Белого дома, а также уделяет внимание процессам, происходящим на международной арене. В работе он заявил, что не считает Россию сверхдержавой, поскольку Москва не может похвастаться достаточным количеством военных баз.

Подобное заявление Обамы не осталось без внимания со стороны Евгения Сатановского, который умело раскритиковал выводы бывшего американского президента. Он возмутился тому факту, что почти все лидеры США несут откровенную чушь о России и ее политике.

Сатановский также сравнил Барака Обаму с вывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым из-за нападок на «новую Россию». Он заметил, что эти политические деятели в свое время уделяли большое внимание политике США, а также «как могли нагадили России».

«Оба непотопляемы, оба лауреаты Нобелевской премии мира и оба - непонятно за какие заслуги, поясняет политолог. И тот, и другой что могли делали для Америки и как могли нагадили России. Обама специально. Горбачев — нет», — резюмирует политический эксперт.

Ранее Сатановский обратил внимание, что Россия в случае агрессии со стороны НАТО может без особых проблем уничтожить США и их союзников. Он напомнил, что на вооружение российской армии стоят современные боевые системы, представляющие серьезную угрозу для Североатлантического военного блока.