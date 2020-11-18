Соловьев с иронией заметил, что у России есть ответ для НАТО в Черном море

Москва, 18 ноября. Победа Майи Санды на президентских выборах в Молдавии может оказать влияние на геополитические позиции Североатлантического альянса в Черноморском регионе. К такому выводу пришел известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя предварительные результаты избирательного процесса в Молдавии. Соловьев в своем эфире рассказал, каким образом Россия может отреагировать на новые угрозы, исходящие от военного блока НАТО.

Он напомнил, что ранее Майя Санду в своих предвыборных заявлениях нередко упоминала сотрудничество с Румынией, не исключая, что Молдавия рано или поздно может войти в состав этой страны. Такое решение способно привести к усилению позиций НАТО в Черноморском регионе и новым угрозам для России.

Румыния, находясь в составе западного военного блока, регулярно вооружается, а также выступает за военное сотрудничество с Украиной, требуя от НАТО включить ВМСУ в состав флотилии в Черном море. Кроме того, на территории этой страны активно разворачиваются военно-воздушные базы, благодаря которым Североатлантический альянс может перекрыть воздушное пространство в Черноморском регионе.

Однако, по словам Соловьева, у России есть ответ на действия НАТО в Черном море. Он заметил, что антироссийская стратегия Запада попросту не сработает, поскольку Москва давно подготовилась к худшим военным сценариям, которые могут возникнуть в этом регионе. Российские специалисты серьезно усилили систему обороны, находящуюся на территории Крыма, а также поставили на вооружения комплексы, способные быстро и эффективно нивелировать угрозы Запада.

«Для чего зайдет флот НАТО? Чтобы погибнуть?», — с иронией заметил Соловьев.

Журналист обратил внимание, что Румыния не представляет серьезной угрозы для интересов России в Черноморском регионе, поскольку в Приднестровье находится российский военный контингент. Кроме того, Москва уже давно организовала военные базы на территории Абхазии и Южной Осетии.

«Вы говорите, Румыния? Так есть Приднестровье, где 400 миротворцев в любой момент превращаются в базу. Грузия? Есть Абхазия и Южная Осетия, которые уже не Грузия и которые в момент могут привести ее в чувство. В Армении уже есть военная база. В Карабахе уже стоят наши», — резюмировал Соловьев.

Ранее новоизбранный президент Молдавии Майя Санду рассказала о стратегии страны во внешнеполитических процессах. Она заявила, что Кишинев планирует строить прагматичный диалог с Россией и США.