Губерниев поставил жесткое условие своего участия в кастинге на НТВ

Москва, 18 ноября. Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил ФАН, что готов приехать на кастинг ведущего шоу «Звезды сошлись» на телеканал НТВ только если ему заплатят деньги.

Двукратный лауреат премии ТЭФИ в эксклюзивном интервью прокомментировал появившиеся сообщения о том, что ему предложили составить в передаче НТВ компанию Лере Кудрявцевой.

«Во-первых, для того, чтобы я приехал на кастинг, эта программа должна заплатить [мне] много денег, — подчеркнул Губерниев. — Сумму я им озвучил. Поэтому жду — а мое время дорого стоит!»

По словам собеседника ФАН, он без проблем готов пройти пробы в вышеупомянутом ток-шоу, но только за деньги.

«Тут уже выбираю я, а не они, — буду работать в этой программе или нет, — отметил «голос российского биатлона». — Если они предлагают кастинг, я приеду. Сумму я им назвал, они в курсе».

Сама теле- и радиоведущая, актриса Лера Кудрявцева комментировать ФАН новость о том, что место погибшего Александра Колтового в шоу «Звезды сошлись» может занять Дмитрий Губерниев, отказалась.

«Пока не буду ничего говорить. Когда будет понятно, кто будет соведущим, тогда и прокомментирую», — ответила Кудрявцева и извинилась, что вынуждена пока молчать.

Не ответила телеведущая и на вопрос корреспондента ФАН, кто еще, кроме Губерниева, может стать ее потенциальным соведущим.

Ранее Дмитрий Губерниев написал в своем телеграм-канале следующее сообщение (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Блин, позвонили из программы Звёзды Сошлись на НТВ!!! Пригласили на кастинг, соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться ???? SOS».

До недавнего времени ток-шоу выходного дня «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой вел Александр Колтовой, сменивший в этой роли Оскара Кучеру. Он также был ведущим и другой программы телеканала НТВ — «ДНК», выходившей в эфир по будням.

7 ноября Колтовой трагически погиб в районе поселка Чкалово в Люберецком районе Московской области, управляя частным легкомоторным самолетом Piper Sport (RA-1381G). По данным МЧС России, летательный аппарат совершил аварийную посадку с неисправным двигателем. Вместе с Колтовым на борту находилась его подруга Наталья Климова, она тоже погибла.