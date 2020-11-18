Мишустина просят ускорить принятие перечня жизненно важных лекарств

Москва, 18 ноября. Всероссийский союз пациентов РФ обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить подготовку и принятие распоряжения правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год», передает ФАН.

«Включение новых лекарственных средств в перечень ЖНВЛП позволит повысить эффективность лечения пациентов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Выражаем надежду на скорейшее официальное утверждение новой редакции перечня ЖНВЛП на 2021 год», — говорится в тексте обращения (документ есть в распоряжении редакции).

Напомним, летом 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в связи с пандемией пополнился препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее осложнений. По ускоренной процедуре прошли заседания Комиссии по формированию перечней, к включению в перечень ЖНВЛП рекомендовали препараты Фавипиравир, Левилимаб и Олокизумаб.

В обновленный перечень на 2021 год могут попасть два комбинированных препарата для лечения ВИЧ-инфекции, девять препаратов из перечня высокозатратных нозологий (в том числе, для терапии спинальной мышечной атрофии), впервые на включение в оба перечня претендует акалабрутиниб — препарат для лечения пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом и мантийноклеточной лимфомой.

Также в «минимальный ассортимент» важнейших лекарственных препаратов может попасть интерферон альфа-2b — иммуномодулятор, который используется при лечении гепатита C, хронических форм гепатита B. Цель редактирования перечня — сделать лекарства доступнее для отдельных категорий пациентов.