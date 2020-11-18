Комиссия по правам человека в Ливии осудила убийство жителя Таджуры

Триполи, 18 ноября. Комиссия по правам человека в Ливии (NCHRL) осудила жестокое убийство 21-летнего жителя Таджуры.

На официальной странице в Facebook организация обвинила в преступлении боевиков Правительства национального согласия (ПНС). В частности, речь шла о противозаконных действиях бандформирования «Усуд Таджура».

Джихадисты из этой группировки виновны в убийстве Мухаммада Наама. Мужчину подозревали в поддержке Ливийской национальной армии — это стало причиной похищения. Боевики издевались над пленником, в том числе использовали кипящее масло. Впоследствии его запытали до смерти.

Представители NCHRL призвали Министерство обороны, а также прокуратуру ПНС провести полноценное расследование и привлечь виновных в убийстве к ответственности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о перестрелке боевиков на улицах Триполи. Власть за территорию не поделили бригады «Аль-Вефака» и «Ан-Наваси».