В страхе перед российским «Посейдоном» США перешли от торга к депрессии

Перспективные российские системы вооружений, всего два года назад анонсированные президентом России Владимиром Путиным, уже работают как серьезный сдерживающий фактор для любителей попробовать «приставить пистолет к виску Москвы». Это ввергает наших западных партнеров в откровенную депрессию, свидетельством чего стала недавняя демагогия помощника госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший американскую критику в адрес океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон».

«Царь горы» с «ядерной дубиной»

Соперничество между средствами нападения и защиты в части, касающейся развития стратегических ядерных сил, неизбежно сопровождалось политическими инсинуациями и спекуляциями всю вторую половину XX века. Ничего удивительного в этом не было. Образ сильного и коварного врага, располагающего ядерным оружием и готовым к его использованию, облегчал руководству США не только мобилизацию населения, но и выделение колоссальных госсредств на оборонные нужды, оборачивающимися сверхдоходами для владельцев военно-промышленных концернов.

Руководство Советского Союза тоже было не прочь при удобном случае поэксплуатировать образ врага. Правда, до высот американской риторики, объявившей СССР «империей зла», Москва так и не поднялась, а главное — у советской стороны для пропагандистских игр вокруг ядерного оружия имелось оправдание куда более моральное, чем у американцев. Дело в том, что СССР по отношению к Соединенным Штатам в гонке военных технологий, как правило, выступал стороной догоняющей.

Проще говоря, именно Америка первой создала «ядерную дубину» и стала ею воинственно размахивать, а уже потом ради достижения паритета атомную бомбу пришлось изготовить и Союзу.

Такая ситуация создала предпосылки к появлению не только концепции ядерного сдерживания, но и военной доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Осознав, что дальнейшая бесконтрольная гонка вооружений в один не самый прекрасный момент может привести к взаимному Армагеддону, Вашингтон и Москва согласились на создание системы международных договоров, регулирующих вопрос о контроле вооружений.

Однако с распадом СССР и появлением монополярного мира, в котором Соединенные Штаты чувствовали себя «царем горы», изменился и сложившийся status quo. Прежние международные договоренности в Вашингтоне стали рассматриваться не как страховой полис, резко снижающий вероятность обмена ядерными ударами, а как обуза, мешающая созданию и развертыванию американских систем вооружений, способных, фигурально выражаясь, «приставить пистолет к виску Москвы».

Как следствие — американцы стали проводить политику сознательного разрушения существующей системы международных договоров, контролирующих вооружения, одновременно наращивая потенциал своей противоракетной обороны…

Асимметричный ответ Путина

17 ноября в Twitter крупнейшей американской военно-промышленной компании Raytheon был опубликован анимированный ролик, демонстрирующий схему недавнего перехвата противоракетой SM-3 Block IIA цели класса «межконтинентальная баллистическая ракета». Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о вероятной госпринадлежности ракет, с которыми готовятся бороться американцы.

С высокой степенью вероятности речь шла об отработке алгоритма противодействия российским МБР — точнее, тем из них, которые, по мнению пентагоновских стратегов, могли уцелеть после первого обезоруживающего удара американским высокоточным оружием.

Собственно, ради того, чтобы обеспечить возможность нанесения такого удара, Штаты похоронили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а затем не менее успешно вели дело к выходу из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Москва, разумеется, не оставила без ответа подобные инициативы Вашингтона и ответила асимметрично: во-первых, совершенствуя собственные МБР, во-вторых, создавая для ударов по ключевым объектам американской инфраструктуры системы вооружений, которые практически не поддаются перехвату.

Официальный анонс этих систем состоялся 1 марта 2018 года, когда в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал изделия, ныне известные как крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник», тяжелая МБР «Сармат», ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» и океанская многоцелевая система вооружения «Посейдон».

«Мультики» становятся реальностью

Показанная тогда же анимация, иллюстрирующая схемы использования перспективных российских систем вооружения, первоначально вызвала за рубежом массу насмешек, кое-где даже породив ехидный мем «мультики Путина». Однако по мере того, как стали всплывать факты, подтверждающие существование «Буревестника» и других изделий, издевательский смех на Западе сменился совсем иными эмоциями. В полном соответствии с моделью психолога Элизабет Кюблер-Росс заокеанские политики и военные эксперты быстро миновали стадию отрицания, перейдя к позициям «гнев», «торг» и «депрессия».

Россией возмущались: как она вообще посмела создать столь убойные и малоуязвимые системы вооружения, обнуляющие все затраты США на создание евроПРО?

С Россией торговались, пытаясь прельстить перспективой продления действующих договоров, но с условием заморозки разработки «мультиков Путина» на основании ограничений СНВ-III. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал эти попытки следующим образом:

«Мы готовы начинать разговор по всем новым видам вооружений, включая те, которые были анонсированы президентом Путиным два года назад и которые сейчас активно разрабатываются, поступают на вооружения. Системы «Сармат» и «Авангард», мы прямо заявили, подпадают под ДСНВ. Мы готовы засчитывать эти вооружения в договоре. Остальное — «Посейдон», «Буревестник», ряд других — не подпадают под этот договор».

Намек Лаврова на то, что у России имеется еще немало сюрпризов, ставящих под сомнение эффективность обезоруживающего удара по российским стратегическим ядерным силам, вверг ряд «иностранных партнеров» в откровенную депрессию.

Например, помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая 14 ноября на конференции по ядерному оружию и международному праву, не придумал ничего лучше, чем заявить:

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США».

Ужас, правда? Радиоактивными цунами по американским прибрежным городам! Как воскликнула бы Леночка Соловей из кинофильма «Раба любви»:

«Господа, вы звери!..»

Вот только это не Россия продвигает свои системы ПРО к американским границам, а США — к российским. Да и американские МБР с крылатыми ракетами, нацеленные на нашу страну, несут в своих боевых частях отнюдь не конфетти. Так что все намеки Кристофера Форда на какую-то особую антигуманность российского «Посейдона» — от лукавого.

«Посейдон» — оружие возмездия

Здесь следует обратить внимание на пару моментов.

Прежде всего Соединенные Штаты тоже занимаются созданием автономных необитаемых подводных аппаратов в военных целях. Вот только причинить России ущерб, соизмеримый с результатом использования «Посейдона» против береговой линии США, эти американские аппараты не способны. Почему? Потому что у России, в отличие от Штатов, большая часть промышленных объектов и населенных пунктов находятся в глубине континента.

«Посейдон» недаром называется многоцелевой системой. Его подводные беспилотники предназначены не только для термоядерного удара по объектам береговой инфраструктуры вероятного противника. Они могут также использоваться для освещения надводной и подводной обстановки, минирования и действий против вражеских корабельных соединений. В последнем случае автономные необитаемые подводные аппараты «Посейдона» могут оснащаться конвенционными боевыми частями.

Так что возможность нанесения неприемлемого ущерба для береговой инфраструктуры вероятного противника путем подрыва на шельфе мощного термоядерного заряда — это лишь один из возможных вариантов использования «Посейдона». Заметим, что такой вариант вписывается только в схему российского удара возмездия, когда Штаты уже выпустили свои МБР по России и нам остается лишь продать свою жизнь подороже.

Уничтожить спрятанные в глубине территории США американские командные пункты, узлы связи и МБР шахтного базирования «Посейдон» не способен. И это еще одно подтверждение, что «Посейдон» — это не оружие первого удара.

Иными словами, если Соединенные Штаты не собираются нападать на Россию, то страшиться «Посейдона» им не следует. А вот если собираются, то «Посейдон» крайне жестко и наглядно им докажет, что лучше бы они этого не делали.

Думается, все эти нюансы американская сторона прекрасно понимает. Но отказать себе в удовольствии заняться демонизацией «Посейдона» посредством демагогических заявлений своих политиков она не может. Что ж, это было вполне ожидаемо — в отношении как российской океанской многоцелевой системы вооружения, так и других персонажей «мультиков Путина», к разочарованию наших «партнеров», оказавшихся вовсе не выдумками «московских пропагандистов».

Подобная реакция представителей США наглядно доказывает, что анонсированные два года назад Путиным перспективные российские системы вооружений уже являются серьезным сдерживающим фактором для любителей попробовать «приставить пистолет к виску Москвы».

Следующая стадия состояния политиков и военных экспертов Запада, согласно модели Элизабет Кюблер-Росс, — это принятие. Точнее — принятие аксиомы, что помышлять о войне с Россией может только самоубийца. Надо полагать, эта стадия уже не за горами.