В Пензе заметили двойника Хабиба Нурмагомедова, появилось видео

Пенза, 18 ноября. Жители города Пензы были очень удивлены, когда заметили на улице Володарского человека, сильно напоминающего беспроигрышного чемпиона UFC из России Хабиба Нурмагомедова. Видео, на котором двойник знаменитого бойца смешанных единоборств прогуливается по городу, было опубликовано пользователями в Instagram.

На избыточное внимание со стороны горожан молодой человек в спортивном костюме и белой папахой на голове реагирует с юмором: заметив в проезжающем автомобиле камеру телефона, он лишь улыбается и машет рукой.

Белая папаха давно стала одним из символов дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, который после последней победы в бою против американца Джастина Гэтжи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Возможно, использование национального кавказского головного убора молодым человеком из видео связано не столько с подражанием спортивному кумиру, сколько с сильным похолоданием в регионе за последние несколько дней. Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные пензенского гидрометцентра, ночью температура воздуха в области находится в пределах -10,-15ºС, а днем столбики термометров показывают, в среднем, -1,-6ºС.