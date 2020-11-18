Защитник Михаила Ефремова опроверг просьбу о его помиловании

Москва, 18 ноября. Защитник Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал, что и он, и его коллега Александр Добровинский были удивлены заявлениям в СМИ по поводу просьбы о помиловании актера. В публикациях утверждалось, что якобы родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова обратятся к Президенту РФ с просьбой о помиловании актера.

Адвокат отметил, что на данный момент найден компромисс с потерпевшей стороной по гражданскому процессу, который не связан с уголовным производством и кассацией. Судебное заседание по части гражданских требований состоится 23 ноября.

«После 23 числа мы ждем уже какие-то заявления от потерпевшей стороны. По моей информации, все материальные требования исполнены. Что касается признания вины и извинений, все это уже было сделано. Мы все требования исполнили, деньги все заплатили, письма все написали», — прокомментировал адвокат.

Андрей Алешкин также отметил, что подобное обращение именно от родственников погибшего может усилить позицию защиты актера, однако на данный момент таких договоренностей с потерпевшей стороной нет.

Напомним, ранее у актера Михаила Ефремова появился шанс выйти по УДО через 3,5 года. 8 июня актер на своей машине вылетел на встречную полосу на Смоленской площади Москвы и врезался в фургон. 57-летний водитель фургона Сергей Захаров погиб в результате столкновения. Позднее экспертиза показала наличие наркотиков и алкоголя в крови Ефремова.