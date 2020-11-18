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Экономика

Аналитики прогнозируют стабилизацию рубля до конца года

Аналитики прогнозируют стабилизацию рубля до конца года

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» дали прогноз цен на нефть и курса рубля по итогам торгов на мировых биржах 18 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Накануне, 17 ноября, цена на нефть продолжила корректироваться с утреннего уровня 44-44,2 доллара за баррель до 43,1-43,3 доллара. Вечером во вторник и утром в среду нефть немного подросла в цене до 43,6-43,8 доллара.

Аналитики прогнозируют стабилизацию рубля до конца года

Дальнейшие перспективы нефтяного рынка остаются туманными — мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал четких сигналов о судьбе сделки. Все участники подтвердили необходимость внимательно следить за ситуацией на рынке нефти. Конкретные рекомендации комитет выработает ближе к полноформатной встрече ОПЕК+ 30 ноября — 1 декабря.

Кроме того, накануне вечером появились очередные еженедельные данные Американского института нефти (API) об изменениях запасов нефти в США. Прогноз показал рост на 4,17 млн баррелей при прогнозе роста на 1,95 млн баррелей. Тем не менее рынок не отреагировал на эти данные. В среду ситуация на рынке может измениться после публикации данных Минэнерго США о запасах нефти.

Аналитики отметили, несмотря на отсутствие четких рекомендаций от мониторингового комитета ОПЕК+, цена на нефть удержалась на достаточно высоком уровне — 43,6 доллара. Это говорит о позитивных тенденциях на рынке нефти.

Аналитики прогнозируют стабилизацию рубля до конца года

«Позитив формируется от ожиданий относительно действий организации ОПЕК+, которая, скорее всего, продлит ограничения на добычу, а также от восстановления спроса на нефть в Азии и новостях о вакцинах», — объяснили эксперты.

Негативными факторами остаются новости об усилении ограничений в разных странах из-за пандемии. Аналитики прогнозируют, что нефть продолжит торговаться в диапазоне 42,5-44,5 доллара, рынок будет ждать экономических новостей и большей определенности от ОПЕК+ для определения дальнейшего направления движения.    

Курс рубля

Рубль демонстрирует устойчивость — накануне российская валюта весь день торговалась в диапазоне 76,2-76,6. Утром в среду рубль торгуется на уровне 76,1-76,3. 

По словам экспертов, устойчивости рубля способствуют стабилизация нефтяного рынка и налоговый период в России (пик выплат придется на 25 ноября). Кроме того, рубль укрепляется на фоне снижения доллара США по отношению к основным валютам на мировом валютном рынке. Вероятно, это связано с оптимистичными новостями о вакцинах и, как следствие, отказом от защитных долларовых активов и вложениями в более рискованные активы, в том числе номинированные в российской валюте.

Поскольку окончательные итоги выборов в США еще не объявлены, санкционная риторика несколько утихла. Аналитики не исключили, что рубль может остаться примерно на текущем уровне — 76–77 рублей за доллар — вплоть до конца года.

Аналитики прогнозируют стабилизацию рубля до конца года

Эксперты отметили, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать сезонного спроса на валюту от населения в силу ограниченного авиасообщения и сокращения доходов на фоне пандемии.   

При этом аналитики не исключили, что негативные новости для рубля могут появиться в январе-феврале следующего года, когда будут подведены итоги выборов в США. Возможно некоторое ослабление рубля после окончания налогового периода, поскольку участники рынка могут приобрети валюту в декабре в ожидании роста доллара после Нового года.

Ранее сообщалось, что биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в 18 150 долларов. Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур рассказал ФАН, что в случае взрывного роста биткоина однозначно будут коррекционные фазы, свойственные классическому восходящему тренду.

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