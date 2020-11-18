Два человека пострадали при ограблении автосалона в Турции

Арнавуткёй, 18 ноября. Вооруженный мужчина попытался ограбить автосалон на востоке Турции, пишет IHA.

Источник издания утверждает, что нападение совершено во вторник ночью, 17 ноября, на улице Эдирне. Неизвестный мужчина подъехал к автосалону на машине и произвел несколько выстрелов из дробовика. На шум прибежал хозяин магазина и его друг, которые также получили огнестрельные ранения.

Местные жители стали свидетелями ограбления и вызвали полицию. По их словам, преступник совершил семь выстрелов в сторону салона и двух человек, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На место ЧП также приехала бригада скорой помощи, которая экстренно госпитализировала пострадавших в больницу. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию инцидента. Мужчина с дробовиком объявлен в розыск.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заседание суда в Турции завершилось двойным убийством. Местный житель расстрелял жену и тестя прямо на выходе из здания правосудия.