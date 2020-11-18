Рассекреченные ФСБ документы помогут вскрыть детали преступлений времен ВОВ

Севастополь, 18 ноября. Управление ФСБ по Республике Крым передало 17 ноября мемориальному комплексу «Концлагерь «Красный» рассекреченные документы о местах расстрелов и захоронений мирных граждан, содержавшихся в период Великой Отечественной войны в концлагере «Красный» на территории одноименного совхоза.

В рамках проекта «Без срока давности» управлением ФСБ по Республике Крым в государственные архивы Крыма и Севастополя были переданы письма, отчеты и протоколы допросов о преступлениях нацистов на территории совхоза «Красный», который во время нацисткой оккупации полуострова был превращен в концентрационный лагерь.

«В рамках реализации мероприятий всероссийского проекта «Без срока давности» архивом управления произведены отбор, оценка и рассекречивание архивных документальных материалов фонда УФСБ — 50 документов на 271 листах и 681 документа на 1897 листах», — сказано в официальном заявлении управления ФСБ по Республике Крым.

Рассекреченные архивы позволили создать документальный фильм о концлагере «Красный», провести ряд тематических выставок в Центральном музее Тавриды, а также возобновить уголовное дело по фактам массового уничтожения мирных граждан на полуострове в период Великой Отечественной войны. ФАН пообщался с заведующим отделом Центрального музея Тавриды «Мемориал жертвам фашизма «Концлагерь Красный» Сергеем Жученко о рассекреченных документах.

«Документы, о которых идет речь, ранее были известны. Фрагментарно они использовались исследователями, но сегодня эта церемония приобрела официальный характер. В основном — это материалы, касающиеся судебных процессов 70-х годов. Они позволяют детализировать обстоятельства совершения преступлений в годы войны, восстановить ход тех или иных эпизодов, связанных с расправами над жителями Крымского полуострова, над мирными гражданами. Детальное исследование позволяет, как мы думаем, подтвердить ряд имен тех, кто здесь был замучен и расстрелян фашистами. Возможно, установить новые», — рассказал Жученко.

Кроме того, Жученко выразил уверенность в том, что в будущем обнародуют и другие документы о том страшном периоде в истории нашей страны.

«Я думаю, что это не последний документ такого рода, сотрудничество в этом направлении с Федеральной службой безопасности, с архивными учреждениями Крыма будет продолжено», — добавил Жученко.

Мемориал «Концлагерь «Красный» был открыт в 2015 году на месте крупнейшего в Крыму фашистского концентрационного лагеря в годы ВОВ. Немецкие фашисты убивали здесь евреев, крымских подпольщиков и партизан. За два года погибли порядка 15 тысяч человек.