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Рассекреченные ФСБ архивы помогут раскрыть детали преступлений времен ВОВ

Рассекреченные ФСБ документы помогут вскрыть детали преступлений времен ВОВ

Севастополь, 18 ноября. Управление ФСБ по Республике Крым передало 17 ноября мемориальному комплексу «Концлагерь «Красный» рассекреченные документы о местах расстрелов и захоронений мирных граждан, содержавшихся в период Великой Отечественной войны в концлагере «Красный» на территории одноименного совхоза.

В рамках проекта «Без срока давности» управлением ФСБ по Республике Крым в государственные архивы Крыма и Севастополя были переданы письма, отчеты и протоколы допросов о преступлениях нацистов на территории совхоза «Красный», который во время нацисткой оккупации полуострова был превращен в концентрационный лагерь.

«В рамках реализации мероприятий всероссийского проекта «Без срока давности» архивом управления произведены отбор, оценка и рассекречивание архивных документальных материалов фонда УФСБ — 50 документов на 271 листах и 681 документа на 1897 листах», — сказано в официальном заявлении управления ФСБ по Республике Крым.

Рассекреченные архивы позволили создать документальный фильм о концлагере «Красный», провести ряд тематических выставок в Центральном музее Тавриды, а также возобновить уголовное дело по фактам массового уничтожения мирных граждан на полуострове в период Великой Отечественной войны. ФАН пообщался с заведующим отделом Центрального музея Тавриды «Мемориал жертвам фашизма «Концлагерь Красный» Сергеем Жученко о рассекреченных документах.

Рассекреченные ФСБ документы помогут вскрыть детали преступлений времен ВОВ

«Документы, о которых идет речь, ранее были известны. Фрагментарно они использовались исследователями, но сегодня эта церемония приобрела официальный характер. В основном — это материалы, касающиеся судебных процессов 70-х годов. Они позволяют детализировать обстоятельства совершения преступлений в годы войны, восстановить ход тех или иных эпизодов, связанных с расправами над жителями Крымского полуострова, над мирными гражданами. Детальное исследование позволяет, как мы думаем, подтвердить ряд имен тех, кто здесь был замучен и расстрелян фашистами. Возможно, установить новые», — рассказал Жученко.

Кроме того, Жученко выразил уверенность в том, что в будущем обнародуют и другие документы о том страшном периоде в истории нашей страны.

«Я думаю, что это не последний документ такого рода, сотрудничество в этом направлении с Федеральной службой безопасности, с архивными учреждениями Крыма будет продолжено», — добавил Жученко.

Мемориал «Концлагерь «Красный» был открыт в 2015 году на месте крупнейшего в Крыму фашистского концентрационного лагеря в годы ВОВ. Немецкие фашисты убивали здесь евреев, крымских подпольщиков и партизан. За два года погибли порядка 15 тысяч человек.

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