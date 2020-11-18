Экс-директор «Новой оперы» назвал театр Виктюка откровением для зрителей

Бывший директор театра «Новая опера», глава культурного центра «Меридиан» Дмитрий Сибирцев в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о своем знакомстве с театральным режиссером Романом Виктюком, который ушел из жизни накануне, 17 ноября.

— Расскажите, вы работали с Романом Виктюком?

— Смерть Виктюка — огромная потеря для нашей культуры, для нашего искусства. Роман Григорьевич оставил огромное творческое наследие. Те люди, которые с ним работали, восторженно отзывались о его понимании, видении театра. Я с Виктюком не работал в одном проекте, но мы хорошо знали друг друга.

Не будучи еще директором «Новой оперы», я появлялся в этом театре и там встретился с Романом Григорьевичем, который ставил на этой сцене спектакль «Искатели жемчуга» на музыку Бизе (премьера состоялась в 2004 году. — Прим. ФАН). Это был своеобразный, очень интересный спектакль с прекрасным составом солистов.

— У Виктюка ведь не было музыкального образования, но он чувствовал ткань музыкального спектакля…

— Очень многие театральные режиссеры пробуют и ставят музыкальные постановки, оперы. У кого-то это хорошо получается, у кого-то менее удачно выходят такие эксперименты. Виктюк всегда знал, чего он хочет добиться от артистов. Когда он ставил оперу «Искатели жемчуга», то возникла пикантная ситуация, когда партию Лейлы, которая по сюжету дает обет никого не любить, по сути — обет безбрачия, исполняла певица на восьмом месяце беременности.

— Это ради эпатажа?

— Нет, просто Роман Григорьевич видел в этой роли именно эту певицу.

Позже с Романом Григорьевичем при встречах мы обсуждали его сотрудничество с Еленой Образцовой. Елена Васильевна со своей стороны мне часто с восхищением рассказывала о своей работе с Виктюком.

— Виктюк сделал то, что не догадался и не смог сделать никакой другой театральный режиссер, — он открыл в Образцовой драматическую актрису. Вместе они сделали два уникальных спектакля.

— Этот творческий союз двух гениальных людей — действительно, уникальная ситуация. Все хорошо помнят, как Елену Васильевну журили за образ Ганны Главари в оперетте «Веселая вдова» Легара. Театральные критики придирались к тому, как Образцова говорит, как ведет себя в мизансценах. И только такой мастер, как Роман Григорьевич, вкупе с талантом Елены Васильевны добился неожиданного результата. Спектакль «Реквием по Радамесу», сделанный в 2012 году и показанный на сцене Театра Сатиры, стал настоящим событием в театральной жизни столицы.

— Театр Романа Виктюка — это архиавторский театр. Коллективу будет очень трудно без своего создателя.

— Любому театру очень тяжело существовать, после того как уходит из жизни его основатель. Люди, которые приходят потом, становятся последователями основателя коллектива, пытаясь как-то сохранять традиции, либо, наоборот, — становятся «непоследователями» и все меняют.

В любом случае это совсем другие творческие истории. Другой театр. Театр Романа Виктюка — квазиавторский театр. Он стал откровением для большой части любителей театрального искусства. Когда мы теряем людей, творческих личностей такого масштаба, как Роман Виктюк, — это одновременно и большая потеря для всего театрально искусства.

Можно по-разному относиться к творчеству Виктюка, но все сейчас понимают, какой уникальный, бесценный талант ушел от нас. Необыкновенно горько и больно это осознавать.