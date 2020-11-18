ФАН выяснил, что для похорон на Украине Романа Виктюка могут кремировать

Москва, 18 ноября. По данным источника ФАН, тело режиссера Романа Виктюка может быть кремировано. Такая мера продиктована тем, что театральный деятель на момент смерти был заражен коронавирусом.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, тела умерших с COVID-19 кремируются. Если это невозможно по религиозным или другим причинам, необходимо строго соблюдать все предписанные правила по дезинфекции и защите — как родных, так и сотрудников ритуальных служб.

В любом случае, последнее слово остается за племянницей Романа Виктюка, так как она является самой близкой его родственницей. Сейчас тело режиссера находится в морге при Городской больнице №68: в Госпитале ветеранов войн №1, в котором народный артист РФ скончался, собственного морга нет, и тела умерших отправляют в другие учреждения по разнарядке.

«Свидетельство о смерти и все сопутствующие документы уже готовы», — рассказал источник в ГКБ №68. — «Родные уже оповещены. Они подтвердили, что тело увезут во Львов, где похоронены родители Виктюка. Учитывая пандемическую обстановку, скорее всего, его придется кремировать. Но с родственниками пока не разговаривали на эту тему».

В Москве сейчас находится племянница Романа Виктюка — Наталья, его ближайшая родственница. Двое других близких людей Романа Григорьевича — это сын и дочь Натальи. Оба они взяли себе фамилию двоюродного деда.

Напомним, Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет в результате перенесенного инсульта. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом в Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных в Москве. После того как состояние Виктюка ухудшилось, его перевели в реанимацию, но вскоре вернули обратно в палату и начали планировать транспортировку пациента в госпиталь для ветеранов №1. После транспортировки в госпиталь Виктюк практически сразу скончался.