Боевики ПНС Ливии пытали кипящим маслом жителя Триполи

Триполи, 18 ноября. Боевики группировки «Усуд Таджура» похитили и запытали до смерти столичного жителя Ливии.

Источник издания Address Libya утверждает, что 21-летний Мухаммед аль-Наами взят в плен во вторник, 17 ноября. Его подозревают в поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА), но официального подтверждения данной информации нет.

Несмотря на это, джихадисты похитили молодого человека и начали его пытать. Они использовали кипящее масло, поливая разные части его тела. В результате пленный скончался от тяжелых травм.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вооруженная банда похитила жителя ливийского Триполи. Преступники обчистили его машину и бросили у свалки.