Российские пчеловоды не согласились с ветеринарными правилами Минсельхоза

Москва, 18 ноября. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства России предложила свои поправки к новым ветеринарным правилам содержания медоносных пчел, документ есть в распоряжении ФАН. По мнению участников рабочей группы по развитию пчеловодства при Минсельхозе РФ, правила, разработанные ведомством, не учитывают реальные условия жизни и работы российских пчеловодов в селах.

Обновленный проект постановления об утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел с соответствующим приказом Минсельхоза появился на портале нормативных правовых актов 16 ноября, но российские пчеловоды с ним категорически не согласны.

Как заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей член рабочей группы по развитию пчеловодства при Минсельхозе, председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан, опубликованные материалы не учитывают требования для пчеловодческой продукции в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), Таможенного союза для регистрации органической продукции и современные стандарты. По его мнению, принятие опубликованных правил без обсуждений со специалистами отрасли и без изменений приведет к социальному взрыву, потому что они не учитывают реальные условия жизни и работы российских пчеловодов в селах.

«Мы добивались того, чтобы новые ветеринарные правила отвечали современным технологиям пчеловодства, нормам содержания, профилактики, работы на пасеке, чтобы не допускались болезни пчел и в продуктах пчеловодства не было ничего лишнего, — объяснил Сергей Тастан. — Но в итоге видим некомпетентно разработанные правила, которые не имеют ничего общего с реальной работой российских пчеловодов. Если эти правила принять в таком виде, в каком они есть сейчас, придется полностью закрыть пчеловодство в России».

По словам собеседника ФАН, особенное возмущение пчеловодов вызвали требования к условиям содержания пчел, описанные в правилах Минсельхоза. Например, запрет на расположение пасеки ближе 300 метров от животноводческих помещений. По самым простым расчетам, пасеку можно держать через 10 дворов от курятника или коровника соседа, но в условиях деревни животные есть практически на всех участках, объясняет Сергей Тастан.

«У нас большинство пасек пока, к сожалению, находятся в личных подсобных хозяйствах, — говорит председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края. — А значит, в любом случае граничат с соседями, у которых есть животные: так устроены деревни в России».

С трудом выполнимым пчеловоды считают и запрет располагать пасеку минимум в 300 метрах от места проживания людей с аллергической реакцией на пчел, а также от путей перелетов пчел других пасек при размещении на временные участки медосбора. Кроме того, определенные в правилах нормы не учитывают технологии разных пчеловодов и подойдут далеко не всем специалистам в отрасли, объясняет эксперт. При этом ветеринарные правила дают основания для жалоб, по которым закрыть смогут почти любого пчеловода. Отметим, во многих деревнях и селах России пчеловодство — это основной род занятности среди пенсионеров.

В Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства предлагают свой проект правил о пчеловодстве, — именно он должен быть учтен в поправках к опубликованным Минсельхозом ветеринарным правилам. В нем описаны требования безопасности размещения пчелиных семей в населенных пунктах и их перевозки, перечислены меры по охране пасек от инфекций и болезней пчел, описаны охрана и рациональное использование генофонда пород медоносной пчелы.

Пчеловоды предлагают также утвердить в России органические технологии пчеловождения для получения органических продуктов пчеловодства, требования к производству и реализации продуктов пчеловодства и варианты защиты от фальсификации. Специалисты отрасли предлагают размещать ульи и павильоны с пчелиными семьями в черте населенного пункта на расстоянии не менее трех метров от границ соседних земельных участков и на 100 метров от учреждений здравоохранения, образования, детских учреждений, учреждений культуры и других общественных мест.

В населенных пунктах пасечники готовы ввести запрет на применение технологических приемов и методов работы, вызывающих агрессивное поведение пчел, предлагают в обязательном порядке предупреждать соседей, живущих на расстоянии 100 метров от пасеки, когда собираются отбирать мед, формировать отводки, пересаживать пчелиные семьи.

Отдельный раздел документа посвящен мерам по охране пасек от заноса возбудителей инфекционных и инвазионных болезней пчел. Пункты о предупреждении болезней медоносных пчел, их лечении, борьбе с вредителями пчелиных семей сопровождаются правилами ветеринарного законодательства России, ГОСТом Р 52317-2005 и регламентами Таможенного союза.

Напомним, в прошлом году в России массово гибли пчелы. Только в Башкирии такая ситуация наблюдалась в семи районах, причем насекомые вымирали не у отдельных нерадивых и неопытных пчеловодов, а мор охватил целые районы и деревни. Ущерб до сих пор не оценен точно: многие пчеловоды по своим причинам не регистрируют пасеки или в документах в 10 раз занижают количество пчелосемей.

Для охраны и рационального использования медоносных пчел пасечники просят законодателей обезопасить насекомых от химикатов. Предлагается запретить применение средств химизации первого-второго класса опасности в радиусе семи километров от границ населенного пункта и стационарных пасек; во время массовых обработок полей создавать специальную кормовую базу с посевами, отвлекающими медоносов, а пчеловодов оповестить об обработке не позднее, чем за пять дней; указать дату и способ обработки, уровень токсичности применяемых пестицидов или агрохимикатов, сроки и зоны его применения и необходимость исключения вылета пчел ранее срока.

Кроме того, российские пчеловоды готовы перейти на органические технологии и выводить на рынок органические продукты. Они просят законодательно прописать соответствующие правила: ставить ульи из натуральных материалов, не подкармливать пчел сахарным сиропом, дезинфицировать ульи только паром и огнем, не применять в работе антибиотики и синтетические химические репелленты.

Добавим, на 26 ноября назначено второе чтение долгожданного в отрасли закона о пчеловодстве в РФ. Он установит приоритет в правилах пчеловодства, а описанные ветеринарные правила содержания медоносных пчел могут дорабатываться на его основе, как и другие сопутствующие нормативные акты.