Депутат Госдумы Виталий Милонов получил положительный тест на COVID-19

Москва, 18 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов ушел на вынужденную самоизоляцию. Он сообщил ФАН, что у него обнаружен коронавирус, симптоматика дает все шансы на легкое протекание болезни.

Первые недомогания Милонов почувствовал несколько дней назад. Температура держится в диапазоне 36,6-38,5, обоняние утеряно. В целом самочувствие в пределах нормы, но депутат все равно принял решение уйти на самоизоляцию.

Сразу же после первых симптомов заболевания он сдал тест на коронавирус. И результат парламентария огорчил.

«На прошлой неделе я занимался развозкой продуктов — помощь врачам и выздоравливающим. Полагаю, там и подхватил заразу. Результата теста уже получил – положительный. Сейчас нахожусь на самоизоляции на служебной квартире» — рассказал ФАН депутат.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл смысл репортажа ФАН «Один день в Карабахе» и прокомментировал армяно-азербайджанский конфликт, указав на некоторые его подробности.