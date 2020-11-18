Эксперт оценил взрывной рост биткоина

В случае взрывного роста биткоина однозначно будут коррекционные фазы, свойственные классическому восходящему тренду. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Взрывной рост

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в 18 150 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше 18 тысяч долларов 18 декабря 2017 года.

Интеграция в мировую экономику

Как отметил Юрий Мазур, пара биткоин-доллар достигла 18 ноября важного уровня — 18 200 долларов. Здесь расположилась отметка максимума января 2017 года. Достижение этого уровня уже ознаменовалось большой волатильностью и резким откатом назад. Безусловно, сила восходящего тренда на данный момент велика, но тем не менее в ближайшее время вероятна коррекция до 16-17 тысяч долларов, что может послужить отличной возможностью зайти в покупку на локальном минимуме.

«Что касается конца этого года, то движение в район максимума 2017 года сейчас выглядит весьма вероятным, но, возможно, его достижение произойдет уже в начале 2021 года. Не стоит забывать о классическом поведении: в случае взрывного роста биткоина однозначно будут коррекционные фазы, свойственные классическому восходящему тренду. Однако о глубине проседания в них остается только догадываться в ожидании значимости коррекционных факторов», — пояснил Юрий Мазур.

Также, по мнению эксперта, новостной фон говорит о сильном интересе к активу со стороны институциональных рыночных игроков еще с конца августа. Это, без сомнения, оказало большое влияние на рыночную динамику биткоина и продолжит его оказывать в будущем, так как биткоин становится все более интегрированным в мировую экономику.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы.