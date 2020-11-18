Против Китая в США будет создан новый флот

Министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт заявил, что в его ведомстве рассматривается вопрос о создании еще одного оперативного эскадры в составе Тихоокеанского командования ВМС США. Он уточнил, что речь идет о формировании Первого флота, штаб-квартира которого, возможно, будет размещена или в Сингапуре, или на одной из военно-морских баз Австралии.

Такое заявление, хоть и являющееся, по всей видимости, всего лишь высказыванием предстоящих намерений, идет в ногу с осуществляемым ВМС США усилением своей роли в противостоянии с Китаем. В частности, в Вашингтоне уже говорили о закупках дополнительного количества авиационных противокорабельных ракет из расчета пять ракет на новый китайский военный корабль в связи с количественным ростом боевого состава ВМС НОАК. Также поднимался вопрос расширения функционала морской пехоты, заключающегося в создании передовых военных баз на ряде островов, опоясывающих Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря.

В принципе, текущее положение дел во взаимоотношениях США и КНР не может не вызывать гонки в наращивании боевых возможностей национальных сил, противопоставленных друг другу, и создание нового оперативного флота – вполне логичное продолжение такой гонки.

Однако, следует заметить, что такое заявление морского министра не подкреплено каким-либо расширением кораблестроительной программы, реализуемой в США, что может говорить только о факте развертывания не флота как такового (как может показаться обывателю), а командно-управленческого звена, задачей которого является решение оперативных вопросов деятельности подчиненных сил. А вот этому управленческому звену уже и будут приданы или подчинены боевые, тыловые части и соединения ВМС.

С учетом того, что штаб-квартиру предполагается развернуть в Сингапуре или Австралии, можно говорить, что в зону ответственности Первого флота, возможно, войдут акватории, которые в настоящее время находятся в зоне ответственности Седьмой эскадры ВМС США. Она отвечает за западную часть Тихого океана и восточную часть Индийского океана. В итоге Первому флоту может отойти основная нагрузка по противостоянию китайским ВМС в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Филиппинском море и морях Индонезийской группы архипелагов.

Ранее такая флотилия уже существовала в структуре ВМС США с 1947 по 1973 годы и отвечала за западную часть Тихого океана – в то время, когда в Юго-восточной Азии не прекращались войны и имелась острая необходимость планирования и осуществления различного рода военных действий. С окончанием войны во Вьетнаме такая необходимость отпала и Первый флот, как командная структура, был сокращен.

Сегодня, было бы ошибочным предполагать, что Тихоокеанское командование ВМС США не испытывает перегрузку в информационных потоках и необходимости принимать массу различных управленческих решений на фоне активизации деятельности ВМС НОАК, которые, в свою очередь, очень настойчиво заявляют о своей готовности потеснить ВМС США там, где это только возможно. Вполне вероятно, что перегрузка управленческого звена Седьмого флота только одним направлением (при наличии и других немаловажных направлений, например, российского), отрицательно сказывается на качестве действий данной командной структуры, и выделение «китайского направления» в самостоятельное оперативное объединение вполне может быть решением проблемы.

Вполне вероятно, что анонсированное развертывание морской пехоты США на островах, с востока и юго-востока опоясывающих Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, в недалеком будущем станет также и задачей Первого флота, который будет оказывать передовым базам морской пехоты поддержку с моря и воздуха. Кроме того, этой эскадре могут быть переданы силы, базирующиеся на Гуаме, Окинаве и Южной Корее. С некоторым сомнением можно говорить о передаче военно-морской базы Йокосука, хотя, безусловно, она может обеспечивать базирование авианосно-ударных и десантных соединений, которые будут действовать в интересах нового флота.

Наблюдатели напоминают, что Кеннет Брейтуэйт принадлежит команде Дональда Трампа, и с его уходом концепция взаимодействия вновь избранного президента США Джо Байдена с руководством Китайской Народной Республикой может существенно измениться вплоть до отказа от демонстративного военно-морского давления, оказываемого в настоящее время на КНР в акваториях морей, прилегающих к Поднебесной. Как обычно – настоящее развитие событий может показать лишь время.