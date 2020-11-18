Поправки к закону об ОМС выходят на второе чтение в Госдуме РФ

В среду, 18 ноября, в Госдуме пройдет основное чтение поправок к закону об обязательном медицинском страховании. Главные поправки к закону ФАН прокомментировал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

В первую очередь депутат отмечает такой пункт в законе, как федеральное финансирование федеральных клиник без участия страховых медицинских компаний.

«Согласно документу, Минздрав России вместе с ФОМС должен определить объем задания и оплатить страхование. При этом федеральные клиники могут также участвовать в региональных программах ОМС», — объясняет Борис Менделевич.

Серьезных согласований потребовал вопрос о снижении процента премий для страховых медицинских компаний, добавляет парламентарий.

«Сейчас этот диапазон составляет 1–2% от суммы ведения дел. По факту, практически во всех регионах это 1%, иногда 1,3%, — говорит Менделевич. — В первом чтении предлагалось снизить диапазон от 0,5 до 1%. Союз страховщиков, Центробанк и ряд других ведомств выступили против, аргументируя это тем, что если слишком низко опустить проценты, то есть риск закрытия многих страховых и кризиса в системе ОМС в целом. На эту тему было проведено несколько заседаний. Сейчас пришли к консенсусу и решили, что это будет 0,8–1,1%».

Спорный пункт еще будет обсуждаться, уточнил собеседник ФАН, а итоговое понимание сформируется в ходе обсуждения в рамках второго чтения. Также из текста документа должно исчезнуть спорное предложение поменять статью о незаконном отказе при оказании медпомощи по полису ОМС.

«Это технические правки, которые спровоцировали многочисленные обсуждения, в том числе и в соцсетях, правительство должно их снять», — утверждает парламентарий.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВВС) обратился в Госдуму и Правительство РФ с просьбой отложить рассмотрение законопроекта, предусматривающего масштабную реформу ОМС. ВСС предупреждает, что в условиях пандемии неоправданное поспешное принятие радикальных новшеств приведет к снижению качества медицинского обслуживания и росту смертности.

Страховщики, пациентские, врачебные и страховые объединения, федеральные ведомства в лице Центрального банка РФ, Минфина России и Счетной палаты обозначили риски снижения качества и доступности медпомощи, а также банкротства страховых медицинских организаций в случае принятия законопроекта и попросили провести публичные слушания.

30 октября в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный обсуждению разработанных Минздравом и Федеральным фондом ОМС поправок к законопроекту об ОМС. На нем член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов призвал не менять действующие отношения между участниками ОМС. В результате слушаний эксперты предложили поправки, исключающие неизбежный конфликт интересов Федерального фонда ОМС как регулятора, исполнителя и контролирующего органа при возложении на него дополнительных функций.

Кроме того, участники отрасли утверждают, что предложенное двукратное снижение нормативного размера средств, предоставляемых страховым медицинским организациям на ведение дела, отразится на функционировании системы ОМС в целом. Уменьшение их финансирования при сохранении обязанностей может привести к вынужденному уходу из сферы ОМС или существенному сокращению штата сотрудников таких организаций и расходов на страховых представителей, считают страховщики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после первого чтения заявил, что поправки к закону об ОМС должны были быть приняты намного раньше.

«Речь идет о сохранении и развитии высокотехнологичной медицинской базы, которая во многом представлена федеральными медицинскими учреждениями, вузами, у которых есть клиническая база, — прокомментировал Володин. — Сейчас высокотехнологичные федеральные медицинские центры финансируются наряду с обычной поселковой, муниципальной больницей. Более того, если эта больница, научный центр находится в регионах, то он вынужден конкурировать за ресурсы в этом регионе с тем, чтобы их получить, с теми небольшими больницами, которые решают другой уровень медицинских услуг. Это плохо как для научного центра, медицинского центра или клингородка, медицинского вуза, так и для небольшой больницы».

По его словам, в случае принятия закона на Федеральном фонде обязательного медицинского страхования будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня и вузовская медицина. Критику со стороны страховщиков председатель нижней палаты парламента объяснил «борьбой за доход», за те средства, которые сейчас выводятся из их администрирования.