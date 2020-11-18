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Поправки к закону об ОМС выходят на второе чтение в Госдуме РФ

Поправки к закону об ОМС выходят на второе чтение в Госдуме РФ

В среду, 18 ноября, в Госдуме пройдет основное чтение поправок к закону об обязательном медицинском страховании. Главные поправки к закону ФАН прокомментировал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

В первую очередь депутат отмечает такой пункт в законе, как федеральное финансирование федеральных клиник без участия страховых медицинских компаний.

«Согласно документу, Минздрав России вместе с ФОМС должен определить объем задания и оплатить страхование. При этом федеральные клиники могут также участвовать в региональных программах ОМС», — объясняет Борис Менделевич.

Серьезных согласований потребовал вопрос о снижении процента премий для страховых медицинских компаний, добавляет парламентарий.

«Сейчас этот диапазон составляет 1–2% от суммы ведения дел. По факту, практически во всех регионах это 1%, иногда 1,3%, — говорит Менделевич. — В первом чтении предлагалось снизить диапазон от 0,5 до 1%. Союз страховщиков, Центробанк и ряд других ведомств выступили против, аргументируя это тем, что если слишком низко опустить проценты, то есть риск закрытия многих страховых и кризиса в системе ОМС в целом. На эту тему было проведено несколько заседаний. Сейчас пришли к консенсусу и решили, что это будет 0,8–1,1%».

Спорный пункт еще будет обсуждаться, уточнил собеседник ФАН, а итоговое понимание сформируется в ходе обсуждения в рамках второго чтения. Также из текста документа должно исчезнуть спорное предложение поменять статью о незаконном отказе при оказании медпомощи по полису ОМС.

Поправки к закону об ОМС выходят на второе чтение в Госдуме РФ

«Это технические правки, которые спровоцировали многочисленные обсуждения, в том числе и в соцсетях, правительство должно их снять», — утверждает парламентарий.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВВС) обратился в Госдуму и Правительство РФ с просьбой отложить рассмотрение законопроекта, предусматривающего масштабную реформу ОМС. ВСС предупреждает, что в условиях пандемии неоправданное поспешное принятие радикальных новшеств приведет к снижению качества медицинского обслуживания и росту смертности.

Страховщики, пациентские, врачебные и страховые объединения, федеральные ведомства в лице Центрального банка РФ, Минфина России и Счетной палаты обозначили риски снижения качества и доступности медпомощи, а также банкротства страховых медицинских организаций в случае принятия законопроекта и попросили провести публичные слушания.

30 октября в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный обсуждению разработанных Минздравом и Федеральным фондом ОМС поправок к законопроекту об ОМС. На нем член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов призвал не менять действующие отношения между участниками ОМС. В результате слушаний эксперты предложили поправки, исключающие неизбежный конфликт интересов Федерального фонда ОМС как регулятора, исполнителя и контролирующего органа при возложении на него дополнительных функций.

Поправки к закону об ОМС выходят на второе чтение в Госдуме РФ

Кроме того, участники отрасли утверждают, что предложенное двукратное снижение нормативного размера средств, предоставляемых страховым медицинским организациям на ведение дела, отразится на функционировании системы ОМС в целом. Уменьшение их финансирования при сохранении обязанностей может привести к вынужденному уходу из сферы ОМС или существенному сокращению штата сотрудников таких организаций и расходов на страховых представителей, считают страховщики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после первого чтения заявил, что поправки к закону об ОМС должны были быть приняты намного раньше.

«Речь идет о сохранении и развитии высокотехнологичной медицинской базы, которая во многом представлена федеральными медицинскими учреждениями, вузами, у которых есть клиническая база, — прокомментировал Володин. — Сейчас высокотехнологичные федеральные медицинские центры финансируются наряду с обычной поселковой, муниципальной больницей. Более того, если эта больница, научный центр находится в регионах, то он вынужден конкурировать за ресурсы в этом регионе с тем, чтобы их получить, с теми небольшими больницами, которые решают другой уровень медицинских услуг. Это плохо как для научного центра, медицинского центра или клингородка, медицинского вуза, так и для небольшой больницы».

Поправки к закону об ОМС выходят на второе чтение в Госдуме РФ

По его словам, в случае принятия закона на Федеральном фонде обязательного медицинского страхования будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня и вузовская медицина. Критику со стороны страховщиков председатель нижней палаты парламента объяснил «борьбой за доход», за те средства, которые сейчас выводятся из их администрирования.

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