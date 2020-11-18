Пандемия коронавируса увеличила интерес россиян к самогоноварению

Москва, 18 ноября. Россияне во время самоизоляции чаще интересовались покупкой самогонных аппаратов.

Продажи таких устройств начали расти в конце апреля, следует из данных, предоставленных компанией Nielsen. Пик спроса пришелся на конец июня и начало июля. Позже продажи стабилизировались, но в октябре спрос увеличился снова. Интерес покупателей к самогонным аппаратам на фоне пандемии коронавируса заметил и сервис «Яндекс.Маркет».

Весной пользователи этого ресурса в два раза больше интересовались устройствами для самогоноварения, нежели в прошлом году. В октябре и первой половине ноября спрос на 20% превышал данные за аналогичный период 2019 года. Интерес россиян к технике для приготовления самогона заметили и аналитики Ozon. Пик пришелся на октябрь, пишет РБК.

Нарколог Андрей Лопатин ранее рассказал, чем опасен самогон для организма. В алкоголе домашнего приготовления могут содержаться вредные примеси. Сейчас в России нет ограничений на использование самогонных аппаратов. На масштабных производствах алкоголь очищают лучше.