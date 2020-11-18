Украинцы назло Киеву продолжают получать российское гражданство в Крыму

Симферополь, 18 ноября. Одесситы продолжают получать российское гражданство в Крыму. Один из бойцов «Одесской дружины», принимавший участие в событиях 2 мая 2014 года, недавно получил на полуострове российское гражданство по упрощенной программе. Подробности выяснял корреспондент ФАН.

«Российского гражданства я добивался без малого семь лет — с июля 2014 года, — поэтому присяга для меня — почти второй день рождения. Это не просто билет в новую свободную жизнь с огромным количеством возможностей, это установление исторической справедливости. Мне 23 года моей жизни пытались рассказывать, что я украинец только лишь потому, что в 1991 году Союз распался и флаг поменяли», — рассказал Федеральному агентству новостей Алексей (имя изменено).

По его словам, когда к власти на Украине пришли националисты, он, не раздумывая, выбрал Россию.

«Это — моя родина. Здесь мои корни, мои предки. И отсюда мы будем восстанавливать историческую справедливость. А Крым я выбрал из-за работы. Специфика деятельности обязывает меня находиться именно тут. К тому же история моей семьи тесно связана с полуостровом — один из моих прадедов тут жил и призывался на фонт. И оба прадеда воевали здесь с нацистами в годы Великой Отечественной», — сказал одессит.

Комментируя то, что в ряде стран не признают российские паспорта, выданные в Крыму, Алексей подчеркнул:

«Значит, там нечего делать».

Получить гражданство стало проще

До недавнего времени процедура получения гражданства была довольно сложной. На бумаге, конечно, все просто, но на практике — иначе. Помимо всяческих медкомиссий, необходимо было предоставить справку о постоянном официальном доходе, отказ от украинского гражданства и многое другое. Одну только справку о доходах получить не так просто. Людей с разрешением на временное проживание не особо охотно официально трудоустраивают, что уж говорить про беженцев. С точки зрения работодателя, это — проблемный человек, который оформляет какие-то бумаги, постоянно отпрашивается, у него вечно какие-то проблемы.

«С отказом от украинского гражданства, если не ошибаюсь, с 2016 года стало попроще — уже не нужно официальное подтверждение с той стороны, что тебя, таки да, его лишили. Но все равно вся процедура достаточно сложна и требует немалых денег. 2500 тысячи [рублей] — сам отказ, плюс нотариальные копии, и все это надо отнести на почту, оформить заказным письмом. В общем, куча финансовых расходов и времени. А все это время надо где-то работать. Как я уже говорил, работодатели не любят, когда ты постоянно у нотариуса, на почте или еще где-то», — вспоминает Алексей.

Но после внесения президентом изменений в миграционное законодательство в апреле этого года, большая часть этих мероприятий была отменена. Получить гражданство теперь люди, покинувшие Украину, могут довольно быстро.

«Я благодарен Владимиру Владимировичу [Путину] за эти изменения. Они очень помогли всем русским, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, засилья нацистской идеологи и русофобии на Украине», — подчеркнул наш собеседник.

К чему стремиться?

Конечно, есть еще к чему стремиться в плане оптимизации миграционного законодательства. Например, стоит пересмотреть необходимость регулярного предоставления перевода иностранным гражданином национального паспорта.

«Мне, например, приходилось предоставлять нотариальный перевод четыре раза. Первый раз для получения убежища, потом для признания меня носителем языка, потом для получения вида на жительство, а сейчас для получения паспорта. Каждый такой нотариально заверенный перевод стоит 1500 рублей. Вот и считайте. Статус носителя языка со всеми нотариальными копиями и вид на жительство в сумме обошлись в 25 000 рублей примерно. Согласитесь, для человека в положении политэмигранта 1500 рублей — это сумма приличная», — подытожил Алексей.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. А уже с 24 июля необходимость подтверждать доход справкой 2 НДФЛ, предоставлять отказ от гражданства не требуется.