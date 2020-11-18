Стали известны подробности пожара в Стрежевом, в котором погиб человек

Томск, 18 ноября. Накануне вечером в одном из многоквартирных домов города Стрежевого произошел пожар, в котором погиб один человек.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что информация о пожаре в подвале пятиэтажного кирпичного жилого дома, расположенного в микрорайоне «Третий гостиничный городок» города Стрежевого на севере Томской области, поступила на пульт дежурного в 19:36.

Корреспондент ФАН в разговоре с жильцами дома выяснил все обстоятельства случившегося инцидента.

«Эвакуации жильцов дома не было, люди сами выходили из квартир вместе с животными. Мы видели, как из подвального помещения выносили труп и другого пострадавшего. Утром мы узнали, что пострадавшие люди в момент возникновения пожара были в нетрезвом состоянии», – рассказал Федеральному агентству новостей житель дома.

Местная жительница также рассказала ФАН, почему в вечернее время в подвале находились люди.

«В том подвале находится управляющая компания «СТЭС», которая оказывает жилищные и коммунальные услуги. В основном там находятся работники – слесаря, электрики и дворники», – уточнила жительница.

Сообщается, что жители дома не пострадали. Причины возникновения пожара пока неизвестны.