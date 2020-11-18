Президент СБР: Американцы выдвигают себя на роль «допингового жандарма»

США выступают против мирового допинга, но сами почему-то не подчиняются общепринятым антидопинговым законам. Об этом в комментарии ФАН заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Борьба с допингом в профессиональном спорте превращается в вопиющий беспорядок, и дело далеко не в России. Соединенные Штаты, как им свойственно, решили сыграть по своим алогичным правилам, чтобы полностью повернуть ситуацию в угоду американским интересам. США находятся в полушаге от принятия самого скандального закона, с которым история большого спорта не сталкивалась никогда, — «акта Родченкова». Закон подразумевает уголовное преследование лиц, которые якобы могут отобрать победы у американских спортсменов на крупных соревнованиях из-за применения допинга. Акт будет действовать не только в Америке, но и на территории других стран.

Сенат США проголосовал за принятие этого кровожадного закона, таким образом продемонстрировав свое желание подавить не только российский спорт, а оказать давление на все мировое спортивное сообщество. Видимо, американцы хотят довольствоваться фальшивыми медалями, полученными столь подлым образом. Закон не вступит в силу до момента подписания его президентом. Интересно, Дональд Трамп или Джо Байден тоже заинтересованы в разрушении профессионального спорта или они все-таки понимают, что подписание подобного документа — путь в никуда?

В случае принятия «акта Родченкова» правоохранительные органы Соединенных Штатов смогут законно преследовать гражданина любой страны даже за пределами США, подозревающегося в допинговом сговоре на международных соревнованиях с участием спортсменов из США. Согласно этому документу, спортсменам, тренерам и организациям, участвующим в допинговых схемах, может грозить уголовная ответственность — лишение свободы до десяти лет, а также денежный штраф в размере 1 млн долларов. Интересно, американские спортсмены будут подвержены такому суровому наказанию?

Президент Союза биатлонистов России, заслуженный мастер спорта РФ по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров уверен, что принятие «акта Родченкова» губительно отразится на мировом спорте.

Экс-биатлонист считает, что в системе работы WADA действительно существуют большие проблемы, так как часто спортсменов необоснованно обвиняют в использовании допинга, не имея достаточных доказательств.

«Ни для кого не секрет, что международная антидопинговая система нуждается в реформировании. К сожалению, слишком часто доказательства вины неоднозначны, а отсутствие презумпции невиновности и сама справедливость наказания вызывают у общественности вопросы. К тому же мало кто из обвиненных атлетов, желающих отстоять свое имя в суде, действительно имеет такую возможность — сопутствующее финансовое бремя слишком велико, чтобы спортсмен мог справиться с ним без посторонней помощи», — считает президент СБР.

Майгуров отмечает, что американский спорт почему-то живет отдельной жизнью. Также он выразил мнение, что спортивный мир будет явно не рад принятию жесткого приговора.

«Станет ли панацеей от всех допинговых проблем «акт Родченкова»? В этом есть сомнения. И вовсе не случайно, что его принятие не приветствовали ни Международный олимпийский комитет, ни Всемирное антидопинговое агентство. Американцы выдвигают себя на роль допингового жандарма во всём мире, при этом американские профессиональные лиги в плане антидопинга почему-то живут собственной жизнью и не подчиняются принятым в этом мире правилам. Слабо верится, что мировая спортивная общественность с энтузиазмом встретит появление такого жандарма, который намерен хватать подозреваемых по всему свету, экстрадировать их в США и судить по своим законам. А вот почвы для взаимного недоверия и разобщения, губительного для спорта, точно добавится», — сказал спортсмен.

Само Всемирное антидопинговое агентство уверено, что «акт Родченкова» угрожает единым антидопинговым правилам, которые прописаны в Кодексе WADA.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Москва не согласна с принятием «акта Родченкова», так как подобным образом Вашингтон пытается распространить свою юрисдикцию на другие страны.

«Безусловно, мы обратили на это внимание. Мы крайне критически относимся к любым попыткам Соединенных Штатов Америки распространить свою юрисдикцию на другие страны», — сказал Песков.

Российский ученый Григорий Родченков в 2016 году на страницах американской прессы рассказал о существовании в РФ государственной программы поддержки допинга. С 2016 года Родченков проживает в Соединенных Штатах и принимает участие в программе США по защите свидетелей: место его жительства засекречено, а внешность была изменена.