Роскачество проверило приложения для чтения электронных книг

Москва, 18 ноября. Специалисты Роскачества проверили приложения для чтения электронных книг и выявили ненадежные программы.

Два не очень популярных у пользователей приложения вызвали у экспертов наибольшие подозрения с точки зрения безопасности. Они запрашивали избыточные доступы, характерные для вредоносных программ. Пользователю предлагалось разрешить приложению управлять звонками и телефонными номерами адресной книги.

В другом приложении специалисты Роскачества обнаружили вирус. Еще один сервис отказывался работать без подключения к Сети. Роскачество предположило, что некоторые разработчики получают данные о Сети и устройстве пользователя для их последующей монетизации. Россиянам ранее рассказали, как скрыть геолокацию на телефоне. Можно использовать VPN-сервисы. По возможности следует отдавать предпочтение только проверенным ресурсам.