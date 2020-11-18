Эксперт рассказал, почему Россия сильна и без военных баз

Статус сверхдержавы определяется не количеством баз за пределами страны, а наличием ядерного арсенала, способного гарантированно уничтожить любого противника. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Препятствия на пути России

Главным препятствие на пути России к статусу сверхдержавы является якобы недостаток количества союзников и военных баз. Такое мнение выразил бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land).

44-й президент США акцентирует внимание на том, что «Россия больше не является сверхдержавой».

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — считает Обама.

«Реальной сверхдержаве это не нужно»

Как отметил Дмитрий Родионов, Обама неправ практически по всем пунктам. Статус сверхдержавы, если брать именно военный аспект, определяется не количеством баз за пределами страны, а наличием ядерного арсенала, способного гарантированно уничтожить любого противника. Таких стран в мире только две, и эта ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем. Что касается баз за рубежом, то их большое количество говорит скорее об экспансионистских намерениях страны, а вовсе не о том, что она сверхдержава. Реальной сверхдержаве это просто не нужно.

«Если брать геополитический аспект, то да, влияние России несравнимо с влиянием СССР, однако после резкого отката в 90-е Россия начинает его потихонечку наращивать, в то время как США его теряют. Теряют с первых дней после окончания прежней холодной войны, когда они начали бесцеремонно ломать мир под себя, ввязываясь в бессмысленные военные авантюры — Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, последние — уже при Обаме. При нем же начали охлаждаться отношения с основным военным союзником по НАТО — Турцией, а также пошло снижение влияния США на Ближнем Востоке. Уже при Трампе США умудрились и в Европе подорвать свой авторитет», — пояснил Дмитрий Родионов.

Он обратил внимание, что у США самая большая смертность от коронавируса из-за неэффективной и людоедской системы здравоохранения, колоссальное социальное расслоение, беспредел по отношению к афроамериканцам, который периодически приводит к восстаниям на грани гражданской войны.

«Наконец, недавно у них произошла беспрецедентная для истории демократии фальсификация выборов, масштабы которой не каждому диктатору приснятся. Обама слишком непропорционально много внимания уделяет стране, которая, по его словам, «региональная держава» и с «разорванной в клочья экономикой». Подозрительно», — заключил Дмитрий Родионов.

Напомним, выборы президента США — это сложный и запутанный процесс, результат которого непредсказуем. В Соединенных Штатах действует система, которая не учитывает мнение большинства, оставляя много возможностей для махинаций.