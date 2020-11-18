Япония может совершить ошибку, бросив военный вызов России и Китаю

Бразилиа, 18 ноября. Токио усиливает свою армию для противостояния с Россией и КНР. Однако в этом может заключаться ошибка. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на InfoBrics.

Экспертное сообщество всего мира удивилось тому, как Япония развернула планы по модернизации своих вооруженных сил. В первую очередь эта инициатива направлена против Китая и России из-за территориальных споров. Вооруженные силы Японии были фактически расформированы после Второй мировой войны. В 1954 году Токио получил разрешение на создание армии самообороны с крайне ограниченными возможностями. Однако милитаристский дух Японии начал возрождаться.

«Китай и Россия, являются странами, которые больше всего обеспокоены этой новой японской милитаризацией», — заметил эксперт.

Япония оспаривает принадлежность острова Сенкаку совместно с Китаем. После разногласий, Токио запустил программу модернизации эсминцев и закупил истребители F-35 у США. В ответ Россия укрепила Курильские острова танками Т-72Б3 и комплексами С-300. Аналитик уверен, что попытка решить разногласия силовым способом станет серьезной ошибкой для Японии. Размещение танков на Курилах вызвало бурное обсуждение среди японских пользователей Сети, сообщает «Царьград».