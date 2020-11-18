Сбербанк получит от Ozon миллиард рублей за разрыв сделки

Москва, 18 ноября. Маркетплейс Ozon подтвердил решение выплатить Сбербанку 1 млрд рублей в рамках урегулирования спора.

В ноябре стало известно, что Ozon еще в начале осени разорвал некое соглашение с кредитной организацией, которое предусматривало на этот случай неустойку в размере миллиарда рублей. Сбербанк уведомил компанию, что ожидает полной выплаты штрафа или объяснений, почему она считает условия сделки выполненными. На прошлой неделе Ozon, готовящийся сейчас к процедуре IPO, сообщил, что урегулировал все разногласия, то есть у сторон больше нет претензий друг к другу.

Весной Сбербанк предоставил Ozon однолетний кредит на сумму 6 млрд рублей по ставке 15% для финансирования текущей операционной деятельности и развития логистических мощностей. В июне СМИ сообщали о возможной покупке Сбербанком доли в Ozon (около 30% акций после допэмиссии). Целью заявлялось партнерство финансового учреждения с холдингом АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционным фондом Baring Vostok.