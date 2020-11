Салуин: как возведение ГЭС может обострить межэтнические конфликты в Мьянме

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как строительство ГЭС на реке Салуин может обострить межэтнические конфликты в Мьянме и почему Китай и Таиланд заинтересованы в реализации спорных проектов.

Река Салуин берет свое начало на Тибетском нагорье, протекает через Китай, Мьянму и Таиланд и впадает в залив Моутама (Мартабан) Андаманского моря. В ее бассейне проживает свыше 10 миллионов человек, включая 16 этнических групп, многие из которых прямо зависят от речных ресурсов, обеспечивающих их существование.

В Тибете водную артерию называют Наг-Чу, в китайской провинции Юньнань — Нуцзян, а в Мьянме она официально именуется как Танлвин и является второй по значению рекой страны, протекающей через штаты Шан, Кая, Карен и Мон. На отрезке длиной около 100 километров по реке проходит граница между Мьянмой и Таиландом.

В настоящее время рассматриваются варианты строительства масштабных гидроэнергетических проектов на Салуине, которая остается одной из последних свободно текущих рек в регионе. Вместе с тем, растут опасения, что возведение дамб может привести к обострению конфликтов в нижнем бассейне реки, где многие десятилетия продолжается борьба между местными вооруженными группировками и центральным правительством Мьянмы за политическую власть и территориальный контроль.

В Мьянме планируется построить семь дамб на главном течении реки Салуин. Три из них — Кунлоун (Kunlong), Наунпха (Nongpha) и Майнтоун (Mongton) — расположены в штате Шан, в то время как плотины Хачжи (Hatgyi) и Юати (Ywathit) находятся соответственно в штатах Карен и Кая. Два проекта, Даунгуин (Dagwin) и Вэйчжи (Weigyi), были предложены на участке реки, по которому проходит граница между Таиландом и Мьянмой. Важной особенностью всех проектов является то, что большая часть произведенной электроэнергии будет продана в Китай или Таиланд, несмотря на ее нехватку в самой Мьянме.

В дополнение к этому, на данный момент уже завершены четыре достаточно крупных гидроэнергетических проекта на двух притоках Салуина и еще девять плотин находятся на различных этапах планирования или строительства. Свыше 20 дамб были предложены на китайском участке основного русла реки.

Проекты основных плотин на Салуине были сформулированы в контексте программы Азиатского банка развития по экономической интеграции стран субрегиона Большого Меконга. По заказу АБР в 1994 году норвежская компания «Норконсалт» (Norconsult Holding AS) подготовила первоначальный план региональной торговли электроэнергией, в значительной степени основанный на строительстве крупных гидроэлектростанций.

Возведением дамб занимаются консорциумы, созданные транснациональными корпорациями Таиланда и Китая в сотрудничестве с компаниями Мьянмы и при поддержке различных правительственных учреждений стран-участниц посредством двусторонних и региональных соглашений.

При этом, в отличие от ситуации с Меконгом, Китай, Мьянма и Таиланд еще не разработали всестороннего соглашения о трансграничном водном сотрудничестве для реки Салуин, а существующие межправительственные договоры сосредоточены на торговле электроэнергией, а не на управлении водными ресурсами.

Сторонники крупных плотин считают их «решениями для развития» бассейна реки Салуин, которые содействуют региональным связям, индустриализации, электрификации и снижению уровня бедности.

О планах строительства дамб на Салуине в Мьянме заговорили, когда правительство начало углублять торговые и инвестиционные отношения с Китаем и Таиландом. Предварительные исследования были начаты в конце 1970-х годов и касались вопросов использования водного потенциала в гидроэнергетике и ирригации. Проекты дамб на реке впервые серьезно рассматривались в конце 1980-х годов при премьер-министре Таиланда Чатчае Чунхаване в рамках политики превращения «полей сражений в рынки». В 1989 году правительствами Мьянмы и Таиланда была создана совместная рабочая группа по разработке гидроэнергетических проектов на пограничных реках, которая занялась подготовкой технико-экономического обоснования плотин.

