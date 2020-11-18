Салуин: как возведение ГЭС может обострить межэтнические конфликты в Мьянме

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как строительство ГЭС на реке Салуин может обострить межэтнические конфликты в Мьянме и почему Китай и Таиланд заинтересованы в реализации спорных проектов.

Река Салуин берет свое начало на Тибетском нагорье, протекает через Китай, Мьянму и Таиланд и впадает в залив Моутама (Мартабан) Андаманского моря. В ее бассейне проживает свыше 10 миллионов человек, включая 16 этнических групп, многие из которых прямо зависят от речных ресурсов, обеспечивающих их существование.

В Тибете водную артерию называют Наг-Чу, в китайской провинции Юньнань — Нуцзян, а в Мьянме она официально именуется как Танлвин и является второй по значению рекой страны, протекающей через штаты Шан, Кая, Карен и Мон. На отрезке длиной около 100 километров по реке проходит граница между Мьянмой и Таиландом.

В настоящее время рассматриваются варианты строительства масштабных гидроэнергетических проектов на Салуине, которая остается одной из последних свободно текущих рек в регионе. Вместе с тем, растут опасения, что возведение дамб может привести к обострению конфликтов в нижнем бассейне реки, где многие десятилетия продолжается борьба между местными вооруженными группировками и центральным правительством Мьянмы за политическую власть и территориальный контроль.

В Мьянме планируется построить семь дамб на главном течении реки Салуин. Три из них — Кунлоун (Kunlong), Наунпха (Nongpha) и Майнтоун (Mongton) — расположены в штате Шан, в то время как плотины Хачжи (Hatgyi) и Юати (Ywathit) находятся соответственно в штатах Карен и Кая. Два проекта, Даунгуин (Dagwin) и Вэйчжи (Weigyi), были предложены на участке реки, по которому проходит граница между Таиландом и Мьянмой. Важной особенностью всех проектов является то, что большая часть произведенной электроэнергии будет продана в Китай или Таиланд, несмотря на ее нехватку в самой Мьянме.

В дополнение к этому, на данный момент уже завершены четыре достаточно крупных гидроэнергетических проекта на двух притоках Салуина и еще девять плотин находятся на различных этапах планирования или строительства. Свыше 20 дамб были предложены на китайском участке основного русла реки.

Проекты основных плотин на Салуине были сформулированы в контексте программы Азиатского банка развития по экономической интеграции стран субрегиона Большого Меконга. По заказу АБР в 1994 году норвежская компания «Норконсалт» (Norconsult Holding AS) подготовила первоначальный план региональной торговли электроэнергией, в значительной степени основанный на строительстве крупных гидроэлектростанций.

Возведением дамб занимаются консорциумы, созданные транснациональными корпорациями Таиланда и Китая в сотрудничестве с компаниями Мьянмы и при поддержке различных правительственных учреждений стран-участниц посредством двусторонних и региональных соглашений.

При этом, в отличие от ситуации с Меконгом, Китай, Мьянма и Таиланд еще не разработали всестороннего соглашения о трансграничном водном сотрудничестве для реки Салуин, а существующие межправительственные договоры сосредоточены на торговле электроэнергией, а не на управлении водными ресурсами.

Сторонники крупных плотин считают их «решениями для развития» бассейна реки Салуин, которые содействуют региональным связям, индустриализации, электрификации и снижению уровня бедности.

О планах строительства дамб на Салуине в Мьянме заговорили, когда правительство начало углублять торговые и инвестиционные отношения с Китаем и Таиландом. Предварительные исследования были начаты в конце 1970-х годов и касались вопросов использования водного потенциала в гидроэнергетике и ирригации. Проекты дамб на реке впервые серьезно рассматривались в конце 1980-х годов при премьер-министре Таиланда Чатчае Чунхаване в рамках политики превращения «полей сражений в рынки». В 1989 году правительствами Мьянмы и Таиланда была создана совместная рабочая группа по разработке гидроэнергетических проектов на пограничных реках, которая занялась подготовкой технико-экономического обоснования плотин.

The Myanmar government's plan to construct the Hatgyi Dam could undermine peace talks with groups fighting on behalf of the country's ethnic Karen minority, as the dam's construction will threaten the livelihood of Karen living along the Salween Riverhttps://t.co/q60n8lDzVN pic.twitter.com/e8HuvhYnjx — Navanti Group (@NavantiGroup) January 22, 2019

Азиатский финансовый кризис 1997 года привел к снижению спроса на электроэнергию в Таиланде, в результате чего планы Бангкока по ее импорту из Мьянмы и Лаоса были приостановлены. Ситуацию усугубляла сохраняющаяся напряженность в отношениях между правительствами двух стран из-за пограничных споров, распространения метамфетамина и героина, которые производились в мьянманских приграничных штатах «Золотого треугольника», а также вооруженных конфликтов в Мьянме, в результате которых беженцы вынуждены были переходить на тайскую территорию. К идеям строительства плотин Вэйчжи и Даунгуин на Салуине вернулись в 2002 году при правительстве премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, а затем начались переговоры и по дамбам Хачжи и Майнтоун. Тем не менее, в 2017 году тайское министерство энергетики объявило, что не будет рассматривать проект плотины Хачжи, пока не прекратится вооруженный конфликт в данном районе.

В плане развития энергетики Таиланда на 2015–2036 годы подробно описано увеличение закупок гидроэлектроэнергии из Мьянмы до 6300 МВт к 2027 году, что составит около 20% от общего потребления импортной электроэнергии в стране.

Помимо этого, Таиланд заинтересован в заборе воды из Салуина для переброски ее в центральные районы страны. Китайские государственные корпорации предложили реализовать проект водозабора общей стоимостью 3,5 миллиарда долларов без финансовых затрат для Бангкока, но в обмен на заключение сделки по строительству трех крупных плотин на реке на участке тайско-мьянманской границы.

Между тем, проекты Кунлоун, Наунпха, а также, возможно, Юати на Салуине ориентированы на продажу электроэнергии в Китай. При этом их целесообразность ставится под сомнение, так как в последние годы в КНР, особенно в приграничной провинции Юньнань, наблюдается избыток электрогенерации. Недавно китайцы даже предложили экспортировать электричество в Мьянму.

Многие специалисты полагают, что строительством плотин в соседней стране Пекин решает не столько энергетические проблемы, сколько геополитические, стараясь углубить региональные связи и экономическую взаимозависимость между Китаем и Мьянмой, а также обеспечивает возможности для собственных инвестиций за рубеж.

Стоит также учитывать, что, хотя Китай и построил две дамбы в самом верховье реки Салуин, дальнейшие проекты, в том числе уже согласованные, были заморожены и в данный момент пересматриваются.

Конгломераты Мьянмы также являются влиятельными субъектами в сфере гидроэнергетики. Три крупнейшие из них — «Шве Таун Групп» (Shwe Taung Group), «Международная группа предпринимателей» (IGE) и «Азия Уорлд Групп» (Asia World Group) — получили контракты в 11 из 14 гидроэнергетических проектов на реке Салуин и связанной с ними инфраструктуры. Играя важную роль в переговорах о прекращении огня между правительством Мьянмы и этническими вооруженными организациями в бассейне реки, они также используют свой политический капитал в деловых переговорах для заключения выгодных строительных контрактов и доступа к концессиям на добычу природных ресурсов в проектных зонах.

Таким образом, государственные и частные субъекты в Таиланде, Китае и Мьянме, активно стремящиеся реализовать крупные гидропроекты на Салуине, подготовили исследования и сформулировали дискурсы, обосновывающие необходимость строительства ГЭС для удовлетворения потребностей населения и дальнейшего развития промышленности.

Основная проблема при строительстве плотин на реке Салуин заключается в том, что все они расположены на территориях, где многие десятилетия не прекращаются конфликты между центральным правительством и местными вооруженными группировками.

В бассейне реки действуют не менее десяти этнических вооруженных организаций, 18 подразделений сил пограничной стражи (BGF), состоящих из бывших повстанческих группировок под руководством региональных военных командований, и 28 групп ополченцев. Некоторые относительно небольшие и довольно отдаленные районы контролируются исключительно этническими армиями, а более обширные области находятся под смешанным управлением, где власть осуществляется одной или несколькими вооруженными организациями и правительством или различными ополченцами, поддерживаемыми армией Мьянмы (Тамадо). Таким образом, в значительной части бассейна реки Салуин возможности центрального правительства оказываются весьма ограниченными.

Многие специалисты связывают текущие планы по строительству плотин с риском эскалации вооруженных конфликтов или продолжающимися боевыми действиями. Например, в районе плотины Хачжи периодически происходят столкновения между осколками Демократической Каренской буддийской армии (DKBA) и силами пограничной стражи (BGF). А представители Лиги за демократию национальностей Шана (SNLD) высказывали предостережения, что строительство плотины Майнтоун может угрожать мирному процессу и национальному примирению.

В октябре 2015 года было подписано Общенациональное соглашение о прекращении огня, которое представляет собой первую попытку объединить все этнические вооруженные организации в рамках единого мирного процесса. Правда, договор не поддержали такие крупнейшие группировки как Армия объединенного штата Ва (USWA), Армии Шанского государства — Север (SSA-N), Национально-освободительная армия Та-ан (TNLA), Армия Национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA), Армия Национального демократического альянса» (NDAA), которые контролируют территории в бассейне реки Салуин. Действующие здесь же Каренский национальный союз (KNU), Демократическая Каренская буддийская армия (DKBA) и Совет по восстановлению государства Шан (RCSS), а также другие семь этнических организаций присоединились к перемирию.

Over 1,700 local residents living near the site of the planned Hatgyi Dam on the Salween River in Karen State’s Hpapun district gathered to show their objections to the project and mark International Day of Action for Rivers https://t.co/W8ZF06AFQb #Myanmar #Dams #KarenState pic.twitter.com/sWrWkP8kXB — Progressive Voice (@PVamplify) March 15, 2018

Вооруженные конфликты в районах строительства дамб, по-видимому, отчасти связаны с попыткой установить территориальный контроль за перспективными участками, которые в будущем позволят получить доступ к управлению ресурсами и распределению доходов.

Некоторые пограничные территории, включая часть штата Карен, известную как округ Салуин, до сегодняшнего дня остаются наиболее автономными регионами под контролем Каренского национального союза (KNU) и никогда не были подчинены центральному правительству.

Предложенный проект плотины Хачжи в штате Карен расположен в зоне «смешанного управления», где центральные власти, правительство штата Карен, Каренский национальный союз (KNU) и Демократическая Каренская буддийская армия (DKBA, также известная как Демократическая Каренская благожелательная армия) конкурируют за политическую власть, легитимность и территориальный контроль.

В июне 2009 года вооруженные силы Мьянмы провели крупную операцию в районе дамбы Хачжи, который контролировался Каренским национальным союзом (KNU). В результате 3500 местных жителей были вынуждены бежать через границу в Таиланд. Три года спустя KNU и Тамадо подписали соглашение о прекращении огня, которое легло в основу политического диалога о мире. Тем не менее, на местах вооруженные нападения случаются по сей день, включая серьезные инциденты в 2014, 2015 и 2016 годах.

В качестве альтернативы проектам центральных властей, включая строительство ГЭС, в середине декабря 2018 года различные организации и общественные группы штата Карен официально открыли Парк мира Салуин площадью 5485 квадратных километров, в котором расположены свыше 340 деревень. Парк призван не только сохранить традиционный уклад жизни каренских общин, но и закрепить права местного населения на землю в бассейне реки Салуин.

В 2016 году правительство штата Шан заявило, что планирует приостановить все гидроэнергетические проекты на своей территории, включая строительство одной из крупнейших плотин Майнтоун, которая изначально должна была стать самой высокой в Азии. Позже проект пересмотрели под давлением общественности и экологов, и уже в 2018 году центральное правительство разрешило китайской корпорации «Три ущелья» (China Three Gorges Corporation) возобновить работы по возведению дамбы.

Стремление центральных властей привлечь иностранные инвестиции и единолично принимать решения в отношении проектов, которые расположены в конфликтных районах, нередко ведет к сомнениям со стороны некоторых этнических лидеров и местных общин в искренности политического диалога между ними и властями в Нейпьидо. В ответ многие призывают ввести мораторий на крупные гидроэнергетические проекты на реке Салуин до полного завершения мирных переговоров и создания новой федеральной политической структуры Мьянмы и, соответственно, иной, децентрализованной системы управления ресурсами.

Некоторые специалисты считают, что споры о контроле за водными ресурсами являются ключевым полем битвы по выработке новых правил взаимодействия и распределения полномочий между центром и регионами, что оказывает прямое влияние на мирные переговоры.