В Пензе пояснили, какой возраст наиболее подвержен влиянию коронавируса

Пенза, 18 ноября. В правительстве Пензенской области состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в ходе которого обсуждались актуальные проблемы эпидемиологической обстановки в регионе.

Как стало известно ФАН, по уровню заболеваемости COVID-19 из 85 субъектов РФ Пензенская область находится на 33 месте. В процентном соотношении большую часть заболевших представляют пациенты в возрасте 40-64 лет (32%), далее идут пациенты в возрасте 30-39 лет (26%), за ними расположились пациенты старше 65 лет (25,7%). Меньше всего пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией имеют возраст от 0 до 29 лет (16,3%).

По данным правительства, в настоящий момент больницы Пензенской области оснащены 2792 инфекционными койками, количество которых при необходимости может быть увеличено за счет резерва в виде корпуса шестой городской больницы.

По завершении заседания было отмечено, что одной из наиболее приоритетных задач на ближайший период времени является повышение охвата тестированием населения и, соответственно, расширения лабораторной базы. Дополнительные лаборатории планируется открыть на базе трех медучреждений: детской больницы в Кузнецке, Центра специализированных видов медицинской помощи, областной больницы им. Н.Н. Бурденко.