Украину ждут инфляция, дефолт и выкуп долгов, заявил аналитик Гончаров

Украинский кабинет министров объявил, что Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить стране кредит в 200 млн евро для «верификации запасов месторождений полезных ископаемых». По мнению киевских политологов, это означает начало процесса распродажи недр Украины — пожалуй, последнего ресурса, который у нее остался, передает корреспондент ФАН из Киева.

Тему «верификации запасов украинских месторождений» накануне обсудили по видеосвязи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович (ранее, кстати, он служил в Брюсселе еврокомиссаром по энергетике). По словам Шмыгаля, Киев активизирует стратегическое партнерство с Евросоюзом с помощью совместного проекта. Суть проекта — инвентаризация украинских запасов и выставление на аукцион месторождений тех минералов, которые в ЕС считаются стратегически важными. На это благое дело европейцы готовы отвалить целых 200 млн евро — бюджет крупной европейской деревни.

Сразу же стало ясно, с какой целью нынешний кабинет министров всю осень проводил аудит экономики Украины. Именно в его ходе Шмыгаль и компания выяснили, что после потери промышленности и транзитного потенциала у страны «еще есть порох в пороховницах». Премьер-министр похвастался, что Украина в ближайшие 10 лет может «резко нарастить разработку месторождений полезных ископаемых», что принесет 400 млрд долларов в бюджет страны. Проще говоря — Украина готовится встать в один ряд с такими государствами Африки, как Ангола, Ботсвана и Кот-д'Ивуар, из которых западные корпорации выкачали почти все полезные ископаемые. А руководство страны делает это с нескрываемой гордостью.

По данным Государственной геологической службы Украины, минеральный потенциал страны составляет от 3 трлн до 8 трлн долларов (то есть в 20 раз больше, чем насчитали аудиторы из кабмина). Специалисты говорят — да, из 130 месторождений антрацитового угля в результате войны в Донбассе Украина потеряла 120. Тем не менее на юге Донецкой области, на подконтрольной Киеву территории, есть богатые месторождения антрацита, которые никто не разрабатывает. И европейцы просто мечтали бы туда добраться.

Также в ГГСУ указывают — на шельфе Черного моря, на глубине 6–8 км, у Украины есть как минимум 8 трлн кубометров природного газа. Месторождения газа есть и в Карпатах, и на подконтрольной территории Донбасса, которые также никто не разрабатывает. Наконец, в стране есть сланцевый газ, который пока никто не догадался добывать. По разным оценкам, его запасы составляют 30–40 трлн кубометров. Эксперты-геологи говорят — если бы Киев развивал свою газовую промышленность, то при потреблении 30–40 млрд кубометров в год украинцам бы хватило собственного газа на ближайшие 80–100 лет. То есть его все это время даже не нужно было бы импортировать.

Но теперь, при евроориентированном кабинете Шмыгаля, все эти богатства могут попасть в руки рачительных европейцев, которые всегда отлично знали, как распорядиться чужим добром. Из-за катастрофического недофинансирования на Украине в последние годы вообще не ведется разведка новых месторождений, не закупается оборудование. А местная геологическая служба не может развивать и наращивать минерально-сырьевой потенциал, проводя геологические исследования и поисковые работы. А уж о закупке страной современных технологий добычи и речи не идет.

Как говорится, результат налицо. В 1970–80-х годах на месторождениях Украины добывалось 67 млрд кубов природного газа в год, сейчас — не более 20 млрд кубов. А объемы собственной добычи нефти сократились с 3,5–4 млрд тонн до 1,7–1,8 млрд тонн в год. По словам аналитиков рынка, сейчас украинские власти предлагают инвесторам спецразрешения на месторождения, открытые за последние 30–40 лет. И, если ситуация не изменится, то уже скоро предложить им будет нечего. При этом по программному и техническому обеспечению Украина отстает от Европы на 20 лет.

Государственные добывающие компании, такие как «Укргаздобыча» или «Укрнафта», за последние 15 лет не вложили в разведку ни копейки. Они эксплуатируют только то, что досталось Украине от Советского Союза. Такую ситуацию, видимо, сочли идеальной в Евросоюзе — они видят, что страна, у которой ресурсов, как у дурака фантиков, совершенно не умеет ими распоряжаться. Так что после недолгих «ревизий» начнутся первые аукционы с участием европейских компаний. И доходы от богатств, хранящихся в украинских недрах, потекут в «правильные», то есть европейские, карманы. Наравне с минералами, редкоземельными металлами и т.д.

Как сообщил киевский экономический аналитик Александр Гончаров, его всегда было трудно удивить по части разгосударствления украинских активов, но Шмыгалю и компании это удалось.

«Еще с 1992-го я руководил приватизацией более чем тысячи госпредприятий Украины, включая мариупольские металлургические комбинаты «Азовсталь» и Имени Ильича. Но при этом я всегда считал, что природные ресурсы Украины — это исключительно народная собственность. А сегодня кабмин Шмыгаля за деньги ЕБРР планирует подготовить к продаже месторождения полезных ископаемых! То есть запускается совместный с ЕС проект по геологическому изучению наших богатейших недр и в течение следующего 2021 года заработают аукционы по продаже украинских месторождений», — сообщил эксперт.

Гончаров напомнил — в мае 2020-го Всемирный добывающий конгресс опубликовал отчет World Mining Data, о результатах работы мировой добывающей промышленности в 2019-м. Украина вошла в топ-10 стран мира по объемам добычи восьми главных полезных ископаемых.

«Отличительная особенность минерально-сырьевой базы Украины — ее комплексность. Из 120 видов полезных ископаемых, потребляемых в мире, в недрах нашей страны выявлено 117. У нас активно разрабатываются месторождения марганцевых, железных, титаноциркониевых и урановых руд. Также Украина в серьезных объемах добывает неметаллические полезные ископаемые — огнеупорные и бентонитовые глины, известняки, доломиты, калийные соли, серу, графит, гипс и т. д. Честно говоря, крышу сносит от того, что сейчас творят эти «чудаки во власти». И продадут же всё за копейки, предварительно набрав еще и дорогих кредитов!» — сокрушается аналитик.

При этом Гончаров отметил — европейцы выбрали удачный момент для того, чтобы поучаствовать в дележе полезных ископаемых, принадлежащих Украине.

«На днях наша страна заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния. Сейчас наша финансовая система — очень хлипкая и шаткая, не за горами то время, когда все собираемые налоги придется направлять на обслуживание госдолга, — прогнозирует экономист. — Около 200 млрд гривен госрасходов надо профинансировать за счет новых заимствований, это две трети от планового дефицита бюджета-2020. Плюс в ноябре-декабре власти должны рефинансировать 49 млрд гривен для погашений облигаций госзайма. При этом по состоянию на 9 ноября не профинансировано около четверти госрасходов бюджета — 323 млрд гривен, из которых 140 млрд — это зарплаты бюджетников, пенсии и соцвыплаты за ноябрь-декабрь 2020-го!»

По словам Гончарова, если не решить эти долговые проблемы за счет экономического роста, то у Украины остается лишь три варианта: инфляция, дефолт и выкуп долгов.